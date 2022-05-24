今年適逢淡水開港設關160周年暨馬偕來臺150周年，新北市立淡水古蹟博物館特別與淡江大學合作開發全新導覽模式，「港動淡水文化行旅－獨木舟遊古蹟」。並於6月4、5日的端午連假推出首發團，讓民眾體驗有別於陸上的走讀路線，在淡水河上划獨木舟，遠眺沿岸的古蹟群及遺址。

此次活動將由淡江大學歷史系副教授李其霖全程解說，還有體育事務處助理教授陳文和及救生員擔任航運技術指導，要帶領民眾從不同的視角，來深入欣賞淡水的地景與文化風貌，活動將於明（25）日在淡水古蹟博物館官網開放報名，每場次限量12人，每人收費500元。

館長黃麗鈴表示，除了搭配年度主題及文化節慶推出的特色文化活動外，淡水海關碼頭，目前也正在展出以淡水開港通商的歷史事件打造成大型遊戲場景為主題的「關關PASS！─淡水開港設關160周年特展」，利用手機及現場的闖關互動遊戲來解鎖各個關卡。此外，還有「臺灣女婿馬偕 斜槓家族特展」也同步展出中，民眾都可以前往參觀。