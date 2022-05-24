國內疫情延燒，台北市長柯文哲數度砲打中央的防疫政策，蔡英文總統今天臨時安排視察台北榮總，不過因柯文哲確診，改由副市長黃珊珊陪同，蔡英文表示，她已請總統府祕書長李大維致電關心柯的健康狀況，她也從電視上看到柯不像平常看起來那麼瀟灑，希望藉這個機會祝福他早日康復。

蔡英文總統強調防疫優先，520前後赴民進黨執政的新竹市和桃園市視察防疫，遭藍委痛批「防疫不忘選舉」、「為何不視察疫情最嚴重的雙北？」黃珊珊也呼籲蔡英文到第一線來看看。

蔡英文今天臨時排定增加行程，視察日前在中正紀念堂負責設置「車來速」的台北榮總，不過之前砲打中央的柯文哲染疫在家居隔，改由黃珊珊陪同，儘管之前中央與地方互嗆，但黃珊珊和蔡英文今天都肯定中央和地方應合作共同防疫。

黃珊珊表示，柯文哲交待要她特別感謝蔡英文總統的關心。蔡英文也禮尚往來，感謝台北市政府團隊，還有中央大家一起攜手合作。

蔡英文表示，今天很可惜，柯市長因為確診不在現場，她已經請總統府祕書長李大維代表她去關心柯市長的健康狀況，「我在電視上看到，柯市長不像平常看起來還那麼瀟灑」，我們也希望，藉這個機會要祝福柯市長早日恢復健康。

她說，就像黃副市長所說的，台北市跟中央的想法是一樣的，期待中央與地方合作防疫，未來如果還有任何需要協助的地方，「我相信中央指揮中心跟台北市政府都可以密切聯繫，解決問題」。