台中市議會24日進行市政總質詢，議員陳清龍說，市府啟動汙水下水道接管工程，為提升接管率，有些要拆除老屋，造成包商與民眾發生衝突，水利局卻沒有設置協商平台，導致民怨四起。市長盧秀燕說，她也聽到很多民眾抱怨、做到哪裡罵到哪裡，水利局確實需要改善與加油。

陳清龍表示，台中市府2019年開始就啟動汙水下水道後巷強制接管計畫，且為了執行此計畫，還特地找銀行提供「汙水下水道排水設備接管融資專案」，而為提升接管率，要拆件部分民宅，這些需要拆建的房屋多屬於30年以上老房子，住戶更以弱勢者居多。

陳清龍氣憤說，住在老舊房舍裡的弱勢民眾面臨拆屋問題，對他們來說是一大負擔，且市府雖提供融資專案，民眾卻根本無法支付利息等費用，且承包商說拆房子就拆房子，不能講價或商量，最後演變成包商與民眾的衝突，他要求市府設置「汙水接管協商平台」，解決相關糾紛。

水利局長范世億說，華麗的城市外表要有內在的配合，市府有成例協商平台，會盡力改善包商與居民的衝突。但陳清龍對此無法接受，大罵范世億根本胡說。盧秀燕接著強調，她確實聽過許多抱怨，水利局要加油、態度也確實要改善。

水利局指出，汙水下水道接管的用戶接管衍生較高費用，主因在於後巷違建的問題，才會相對增加拆建費，全國各地都有類似的情況，目前已成立接管服務團，會努力與民眾協調。