北市南港區一名人夫，不滿妻子離婚後打算要到南部工作，2020年7月，在住處憤怒恫嚇「斷腳筋、毀容」，再徒手掐住妻子的脖子，推向石造浴池，導致身上多處瘀傷，直至清晨人夫仍不停手，竟將妻子強壓在床上性侵，士林地院審結，傷害部分判處徒刑3月，強制性交判徒刑3年6月，可上訴。

人夫不滿妻子離婚後爭取女兒的監護權，前年7月13日凌晨，得知妻子離婚後要到南部，打算徹底脫離他，先以言語恫嚇「不要再去上班，那些人只是想上妳，妳就好好在家裡帶小孩，要不然我會給你毀容，斷你腳筋，你前途就毀了」等，又恐嚇：「相不相信我現在就打斷你的鼻樑」。

人夫情緒失控，持酒杯作勢朝妻子丟擲，再用拳頭徒手猛搥，將她人推往石頭浴缸跌倒，導致妻子左肩、左臀、右大腿、右膝蓋多處瘀血受傷，不顧妻子明白表示「不要」，強行性侵得逞，直到中午，妻子趁隙離開住處，直接前往警局報案。

判決指出，人夫為了滿足一己私慾，不尊重他人身體，犯後始終否認有強制性交、傷害犯行，僅在法院審理時承認部分犯行，且未與妻子達成和解，犯後態度不佳，法院考量，他與前妻育有1子，與被毆傷的妻子育有1女，傷害罪部分判處徒刑3月，強制性交罪判處徒刑3年6月。

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