雲林縣北港鎮建國國中日式鳥居裝置藝術，異國風情讓民眾「偽出國」。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮建國國中24日在校園設置3座日式鳥居裝置藝術，搭配今年3月啟用的新校舍，打造1處充滿異國風情的特色景點，校方表示3座鳥居原是鎮內1家日式拉麵店的造景裝置，結束營業後送給學校，已有一些民眾前來鳥居打卡，感受「偽出國」樂趣。

建國國中3月舉辦「老舊校舍拆除重建工程落成」典禮，加上相關設施總經費逾2億元，校方為強化新校舍周邊景觀，除持續進行綠美化工作，並在大門入口廣場左側設置3座日式鳥居，大紅色的鳥居矗立在綠色草皮上，非常醒目。

學校總務主任黃基津表示，1大2小的3座鳥居，原是鎮內1家日式拉麵店的造景裝置，結束營業後送給學校，大鳥居高約3.5公尺，小鳥居約2公尺，一開始還為如何搬運傷腦筋，後來有家長願意提供貨車，他與學校老師才順利將鳥居搬回學校。

黃基津說，近2年多來因疫情影響，許多人無法出國旅遊，鳥居充滿日式風情，加上校舍整修後環境煥然一新，成為社區的新景點，民眾來打卡上傳網路後引發討論，大家留言「來鳥居拍照假裝到日本旅遊」、「偽出國新選擇」、「周邊再種些櫻花會更好」。

黃基津指出，校方已針對入口廣場進行整體規畫，左側鳥居區打造異國風情，右側將設置1處生態滯洪池，作為課外教學場域，同時可收集雨水避免校園積水，配合中間由著名藝術家蔡永武創作的花崗石水牛雕像，讓校園不僅充滿特色，也是社區居民的後花園。