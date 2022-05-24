中國外交部發言人汪文斌24日主持例行記者會。針對23日日美峰會聯合聲明涉中議題，汪文斌表示，日美不顧中方和地區國家的嚴重關切，執意操弄涉中議題攻擊抹黑中國，粗暴干涉中國內政，違反國際法和國際關係基本準則，損害中國的主權安全和發展利益。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已就此提出嚴正交涉。

汪文斌強調幾點，第一，中國捍衛國家主權安全發展利益的決心和意志堅如磐石。台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，任何國家任何勢力企圖打台灣牌、搞「以台制華」，中方都將作出堅決有力回應。香港、新疆事務都是中國內政，不容任何外國置喙，中方對釣魚台及其附屬島嶼擁有無可爭辯的主權，在有關海域開展活動完全正當合法，中方堅定維護領土主權和海洋權益，同時致力於同東協國家推進「南海行為準則」磋商，共同維護南海和平穩定。日美歪曲事實和真相，無視有關問題的歷史經緯，嚴重損害中國領土主權，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，才是地區和平穩定的真正威脅。

汪文斌說，第二，亞太各國人民珍惜來之不易的和平發展環境，絕不允許動亂和戰亂在本地區重演，絕不允許將軍事集團和陣營對抗引入亞太。美國打著自由開放的旗號，炮製印太戰略，拉幫結夥製造政治對立和軍事對抗，實質是在開歷史倒車，只會禍亂本地區和平穩定，註定失敗。國際社會對此自有公論。亞太國家和睦相處、合作共贏的主流聲音不會改變，亞太地區推進區域一體化、構建命運共同體的時代潮流不會改變。

第三，由於近代軍國主義侵略殖民這一歷史原因，日本的軍事安全動向一直備受亞洲鄰國和國際社會的關注，日本已連續10年增加國防預算，還動輒拿周邊鄰國說事，為擴張軍力尋找藉口。日本長期存儲大量超出實際需要的敏感核材料，為享受美核保護傘，竭力阻撓美採用不首先使用核武器政策，近期還連續出現違背本國「無核三原則」的危險聲音，不得不讓亞洲鄰國和國際社會對日本安全政策產生強烈質疑。日方應該堅持走和平發展道路，繼續在軍事安全領域謹言慎行，這才是正道，才能避免重蹈歷史的覆轍。

汪文斌強調，中國始終是世界和平的建設者，全球發展的貢獻者，國際秩序的維護者，願同所有愛好和平謀求發展的國家一道，加強團結合作，攜手應對挑戰，推動落實全球發展倡議和全球安全倡議，構建人類命運共同體。同時中方絕不允許任何國家干涉中國內政，損害中國利益，抹黑中國形象，中方將捍衛自身主權安全和發展利益，致力於維護亞太地區的和平穩定和持久繁榮。