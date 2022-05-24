美日印澳四方安全峰會發表聯合聲明，提及應對「中國不斷強化的海洋行動對基於規則的海洋秩序所造成的挑戰」，優先考慮國際法的在海洋領域的應用。對此，中國外交部發言人汪文斌今表示，中國作為《聯合國海洋法公約》等重要涉海公約的締約國，一貫積極履行自身有關國際法義務，促請有關國家不要戴有色眼鏡，進行毫無根據的指責，搞小圈子、挑動陣營對立才真正威脅構建和平穩定合作的海洋秩序。