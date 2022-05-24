南台灣首座新建型社會住宅、位於台鐵民族站僅300公尺的高雄「凱旋青樹」，歷經3年興建期，目前工程進度已達9成，預定今年8月底完工，高雄市政府都發局提前辦理完工啟用之前的各項準備工作，包括社宅開箱、公告招租、受理申請、看屋選戶及入住簽約等，預定下半年開始啟動招租作業，提供青年及弱勢族群承租。

凱旋青樹社宅位於苓雅區，北臨鐵路地下化綠園道、南臨凱旋一路，距離台鐵民族站僅300公尺，高雄都發局長吳文彥24日表示，凱旋青樹社宅規劃127戶一房產品、二房99戶、三房19戶，共245戶住宅單元，房型格局考量全齡居住需求，採用通用設計，並取得綠建築銀級及智慧建築銀級等標章，可說是在蛋黃區裏的不可多得的智慧社宅。

他說，該社宅自2016年8月開始規劃，並委託荷蘭麥肯諾（Mecanoo）建築師事務所進行設計，設計理念融入社區居民共享空間，如社區閱覽室、多功能辦公室及各樓層公共開放空間等，落實社會住宅住戶共享生活的核心價值，興建工程從2019年5月動工，經過3年工期，目前已接近完工，為利後續招租營運，都發局已啟動完工後的各項活動準備作業。

吳文彥表示，目前初步評估凱旋青樹社宅，周邊租金行情約每坪700元上下，因此，凱旋青樹單坪租金大約介於420元到560元之間，再以房型居住人口推算租金所得比，約落在每人每月平均所得的20％到30％範圍內，屬可負擔的租金水準。另依使用者付費原則，將依維管成本由住戶分攤管理費，初估每坪約85元，未來租金與管理費會連動物價指數調整。

他說，依住宅法規定，凱旋青樹社宅會保留40%戶數，給住宅法定義的13類弱勢戶，如低收、中低收、身障、65歲以上老人、特殊境遇家庭、原住民等，並可提供外縣市來高雄就業、就學的民眾申請，只要符合：已成年、家庭成員在高雄市無自有住宅、平均每人每月所得低於最低生活費3.5倍（111年度為50,467元）等條件即可。其中家庭成員不計申請人及其配偶戶籍內的直系尊親屬，因此，父母有房的年輕家庭也可提出申請。