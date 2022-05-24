近來美股賣壓狂洩不止，投資人心情可不好受，而法國精品品牌Balenciaga 2023春季系列於紐約證交所（NYSE）開秀，充滿視覺張力的連身橡皮乳膠衣打造驚嚇度不下美股長黑的驚人效果。

2023春季系列以Garde-Robe做為先鋒，同時引領其後兩個深具話題性的系列商品－晚裝、Balenciaga X adidas聯名系列，打造23春季的話題三部曲。並將這些外著披掛在身穿連身乳膠衣的模特兒上，連身乳膠衣則被暗喻為近日美國娛樂圈強調的「膚色政治正確」，一大群的黑間接穿插些許紅（印地安人）與黃色（亞洲人），就是不見白色人種，頗具討論聲浪。Garde-Robe系列以衣櫥的必備單品做為主打，羊毛、絲綢、華達呢、丹寧布等日常生活中隨處可見的材質，透過俐落剪裁與重新塑形，打造深具Balenciaga輪廓的外在衣著；晚裝系列維持Balenciaga一貫的法式優雅與線條，並參雜些許解構主義重新為禮服下註解；而Balenciaga與adidas的聯名合作可說是整個春季系列中最具討論聲浪的系列，除了將兩方的Logo合而為一外，也開始打造即看即買服務，部份與adidas的聯名作品已可在品牌官網與紐約Madison Avenue專賣店購入。