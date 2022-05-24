香港一代性感女神葉玉卿，昔因拍攝大尺度電影一脫成名，開創三級片票房神話，之後成功轉型成演技派女星，1996年嫁給美國華裔商人胡兆明，就息影移居美國，育有1女2子，而她的大女兒胡芷欣（Victoria）完美繼承她的好基因，擁有亮麗外型和火辣身材，近日她曬出一張比基尼美照，並提醒大家千萬別做一件事。

現已23歲的胡芷欣，長得亭亭玉立，近日她久違更新IG，就曬出一張比基尼辣照，只見她側躺在吊床上，小麥色肌膚襯托，讓她體態更加健美，長腿和美尻一覽無遺，展現完美S曲線，身材相當火辣。

而她也透露自己帳號被駭客入侵，要找回帳號需要通過7個身份驗證視訊、一個許可證和護照，來證明她被駭，讓她也對被詐騙和收到垃圾郵件的網友道歉，並提醒大家千萬不要點擊來路不明的連結，因為他就是這樣中招。

葉玉卿一連拍攝三級片《情不自禁》、《我為卿狂》及《卿本佳人》走紅，寫下香港三級片票房神話，不過她在1996年嫁給美國華裔商人胡兆明後，就息影移居美國，胡兆明2020年驚爆負債超過上億美金、申請破產，對此，葉玉卿也坦然回應，這並不會讓人一無所有，「只要不是關乎生、死都不算是最大問題。」