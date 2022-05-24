花蓮昨救護勤務急救量突暴增80件，較以往每日平均多出20件，以致北區3大醫院急診室下午滿床，並啟動分流，一度讓病患求診無門，也讓民眾擔心縣內醫療量能是否已面臨緊繃狀態，對此，衛生局表示，是當時急診患者突增加影響，經一段時間消化後，已處理完畢。

消防局統計，近日救護車出勤頻率增加不少，5月迄今，已協助近450位確診者就醫，是今年1至3月的10倍，而縣內平均每天受理的救護勤務急救量約60件，昨天卻增加至80件。

據了解，昨下午有名急診患者由救護車送往北區4間大醫院治療，由於部立花蓮醫院屬專責醫院，無法收治急診患者，國軍花蓮總醫院、慈濟醫院及門諾醫院急診通通滿床，下午4點半同步通報分流，讓患者一度無法就診。

慈濟醫院主秘李毅指出，分流基本上是因院內急診全滿，若患者不是特別緊急，且其他間醫院可以收治，即會請119協助送至該院，不過這是暫時的狀態，限定2小時解除，昨下午院內急診量能緊繃，無法在2小時內解決，但救護車送來，還是會收治。

李毅坦言，因為疫情關係，急診量能確實有些緊繃，由於目前病房內有一定床數為專責病房，同時也預留一些床位備用未來病房感染使用，在急診留觀床等待病房的患者無法順利入住，且部分留觀床也挪出供居隔者急診需求使用，進而排擠急診量能。

對此，衛生局長朱家祥表示，昨因急診一般病人瞬間湧入急診室，以致處理量能不足，後經一段時間已接續處理完畢，這些個案應都不屬於確診個案，確診者的住院路徑則通暢。