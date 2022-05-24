繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）在今天的NVIDIA COMPUTEX 2022主題演講中，展示RTX技術持續發展的氣勢，包含光線追蹤技術呈現猶如電影般的視覺效果，而效能更強大的人工智慧（AI）技術則定義次世代的遊戲內容。

現已有超過250款支援RTX的遊戲和應用程式，較去年COMPUTEX所公布的數字又增加一倍，而GeForce玩家們也持續升級手上的裝備，現有超過30％的玩家使用支援RTX的硬體，而在開啟RTX的情況下，總計暢玩的遊戲時間超過15億個小時。

NVIDIA深度學習超高取樣（DLSS）持續以同級最佳的效能及畫質，為超級解析度設定業界標準，現有超過180款遊戲和應用程式支援DLSS。在今年的COMPUTEX中，玩家們引頸期盼的遊戲皆支援DLSS，而在不斷增加的遊戲清單中，再加入12款支援DLSS的新遊戲。

廣受好評的《刺客任務3（HITMAN3）》之開發商宣布將於5月24日加入支援NVIDIA DLSS的陣容，提供光線追蹤不透明反射和光線追蹤陰影兩項效果。在將所有設定都開到最大且啟用光線追蹤的情況下，NVIDIA DLSS將能以提升超過兩倍的畫面更新率來執行4K畫質的《刺客任務3》。

台灣時間5月24日晚上9點，GeForce玩家們將可透過GeForce Experience應用程式取得適用於《刺客任務3》的GeForce Game Ready驅動程式。這個版本的驅動程式還能讓《沙石鎮時光（My Timeat Sandrock）》和《狙擊精英5（Sniper Elite 5）》的玩家們享受最佳的遊戲體驗。

NVIDIA持續推動業界採用如NVIDIA Reflex這類先進的遊戲技術，現已有38款遊戲、22款顯示器及45款滑鼠支援這項技術。每個月有超過2,000萬名玩家開啟Reflex遊玩遊戲，Reflex儼然已成為NVIDIA最成功的技術之一。

NVIDIA在遊戲和Studio平台雙雙繳出亮眼的成長表現，在COMPUTEX 2022中，筆記型電腦的發展氣勢依舊強勁。這些筆記型電腦搭載第四代Max-Q技術，用於打造速度最快且效率最佳的筆記型電腦。隨著新型號加入陣容，GeForce RTX筆記型電腦機型總數已超過180款。

新款NVIDIA Reflex產品，包括全球首款G-SYNC 500Hz顯示器在COMPUTEX 2022上，NVIDIA繼續擴大NVIDIA Reflex的商業生態系，推出兩款全新Reflex顯示器與支援Reflex的電競滑鼠。值得注意的是，華碩推出全球首款500Hz G-SYNC顯示器，即ASUS ROG Swift 500Hz遊戲顯示器。

這款專為電競打造的500Hz顯示器採用全新的「電競TN面板」，力求呈現最清晰的遊戲動作畫面。內建的NVIDIA G-SYNC電競模式可調整電競遊戲的振動程度，亦完整支援NVIDIA Reflex Analyzer，使用者能在使用NVIDIA Reflex滑鼠和GeForce GPU的同時，測量端到端的系統延遲情況。

宏碁也推出Predator X28 G-SYNC顯示器。Cooler Master同時發表支援Reflex的MM310和MM730電競滑鼠。

飛利浦與NVIDIA在2021年合作推出首批支援HDMI 2.1的G-SYNC相容電視。而飛利浦在COMPUTEX 2022推出兩款新的G-SYNC相容OLED電視機亦支援GeForce NOW功能。

除了為創作者打造的新型筆記型電腦，NVIDIA Studio的優勢展現在數款關鍵應用程式的AI軟體加速功能上，尤其是為Blackmagic Design的DaVinci Resolve 18所提供的深度地圖（Depth Map）、物體遮罩追蹤（Object Mask Tracking）和表面追蹤（Surface Tracking）。