領先於智能電源和智能感知技術的安森美（onsemi）憑藉2021年67.4億美元歷史最高的會計年度營收，獲認定入榜《財富》美國500強。去年營收同比增長28.3％，其中大部分來自高價值的汽車和工業市場。

安森美破紀錄的財務表現是CEO Hassane El-Khoury於2020年12月接任，並將重點轉向電動車、先進駕駛輔助系統（ADAS）、替代能源和工業自動化等現世大趨勢後取得的。安森美在2022年《財富》美國500強中排名第483位。

安森美執行副總裁兼首席財務官Thad Trent說，入選《財富》美國500強可證明敝司整個全球團隊的辛勤工作，也是對我們在過去一年成就的極大認可。在極具挑戰的時期執行許多變革計劃令人矚目，這彰顯我們員工的素質，也是我們實現未來目標的良好徵兆。

安森美預計在未來幾年仍會有持續的增長，因為許多大趨勢正處於初期的應用階段，發展快速，要求公司主要汽車和工業市場的應用具有更高的能效。公司與客戶簽訂的長期供應協定，和不斷擴大的智能電源和智能感知產品陣容，以及有利的利潤率，引領安森美繼續重新分配投資和資源到具有高增長和高利潤率的戰略產品和市場。

《財富》美國500強是由《財富》雜誌編輯出版的年度榜單，按美國各公司會計年度總收入並對其最大的500家公司進行排名，該榜單包括上市公司及有公開收入的私營公司。《財富》美國500強相當於美國經濟總量的三分之二。