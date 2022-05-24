迎端午節連假商機，晶華國際酒店集團旗下捷絲旅宜蘭礁溪館，即日起至6月30日止推出「初夏享暖湯 買一送一」超值住房專案，入住房內有超大的獨立景觀湯池的洋式溫泉家庭房，每晚加贈兩大兩小輕日式自助式早餐，入住一晚、飯店再送一晚，連續入住三天二夜最低只要4,998元起，每日限量供應、訂完為止。房客可享用頂樓無邊際溫泉泳池，並參加酒店熱鬧滾滾端午節系列活動，入住免費贈送端午造型氣球，粽香慶端午親自享受包粽子樂趣，官網訂房加購高鐵車票享全台最低65折起優惠。

捷絲旅宜蘭礁溪館表示，「初夏享暖湯、 買一送一」 優惠住房專案的溫泉家庭房，每房可入住兩位大人及兩位6歲以下孩童免費，依人數加贈翌日輕日式自助早餐，免費無限享用迎賓茶點，現磨咖啡、熱茶及懷舊零嘴等。客房專屬超大浴池適合親子共浴，防疫期間泡暖湯紓緩緊繃身心，讓大人小孩獲得一夜好眠增強免疫力。針對雙人出遊族群，推出住房特別回饋，日式溫泉雙人房贈早餐，最低只要3,099元起，以上房價已包含每房每晚10％服務費及5％稅金，盡享道地的美人湯泉放鬆時光。