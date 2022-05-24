外國媒體報導，阿根廷代表團已親自前往中國大陸，評估JF-17「梟龍」戰機是否適合作為該國空軍的下一代戰機。雖然外界認為「梟龍」似乎是「最可行的選擇」，不過有消息指出，為爭奪出口訂單，印度同意為「光輝」（Tejas）戰機整合俄製或美製彈射座椅，以規避英國的干預。

軍事新聞網站「Indian Defence Research Wing」報導，包括飛行員和技術人員在內的阿根廷空軍代表團已前往中國大陸，對「梟龍」的性能進行評估；接著將赴丹麥檢查該國即將退役的F-16A/B MLU（中壽期性能提升）機隊，最後還可能訪問印度，確認印度斯坦航空公司（HAL）「光輝」（Tejas）戰機是否適合阿根廷。

為避免英國出手干預軍售案，先前已傳出中國大陸有意為阿根廷更換這批「梟龍」的英製馬丁貝克公司（Martin-Baker）PK16LE彈射座椅，改為配備中航工業航宇救生裝備公司的HTY5彈射座椅；不過「Indian Defence Research Wing」表示，為與「梟龍」競爭，印度有意將俄製K-36DM或美製ACES II彈射座椅整合到阿根廷版本的「光輝」上，以取代目前的馬丁貝克IN16G彈射座椅。

西班牙軍事新聞網站「infodefensa.com」指出，除了「梟龍」之外，目前阿根廷空軍下一代戰機標案的競爭者還包括俄羅斯MiG-35、丹麥皇家空軍的二手F-16A/B MLU、印度「光輝」等戰機，其中「梟龍」和MiG-35的呼聲最高；不過在當前俄烏戰爭和《以制裁反制美國敵人法案》（CAATSA）的影響下，「梟龍」似乎是「最可行的選擇」。