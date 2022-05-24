氣候變遷因應法草案日前通過立法院委員會初審，但目前仍對多個條文仍有疑義，綠色和平、歐洲商會-低碳倡議行動及商業周刊今天舉辦「台灣碳定價策略 邁向全球淨零」，環保署官員表示，碳費是經濟工具而不是財稅工具，現在做的為與國家減量路徑扣合，也會檢視鄰近其他各國策略，並執行衝擊評估包括徵收對象、總體經濟、物價衝擊等，也要合乎環境有效、公平性等，隨時間遞增等也一定會放進來。

歐洲商會-低碳倡議行動主席 Giuseppe Izzo 說明，根據聯合國的最新報告，人類在應對氣候變遷仍需要很大的努力，但台灣政府在今年提出淨零路徑以及討論氣候變遷因應法草案無疑是一大進展。全球加速轉向淨零，必須要建立在以市場基礎的機制下進行，而其中最關鍵的便是碳定價機制。碳定價將能促使更多低碳解決方案出爐，但是如何設計和實施一個有效的碳定價市場將是極其複雜，這需要產業的積極參與以及國際相互合作才有可能實現。

綠色和平東亞分部執行總監施鵬翔表示，綠色和平肯定目前台灣政府準備將碳定價納入《氣候變遷因應法》中的作法，這將堅定臺灣邁向淨零的腳步。然而，在目前政院規劃的碳費中，仍缺乏關鍵的兩大要素，包括碳定價的預期減量目標，第二為長期管理考核機制以及費率調升規劃。

環保署環管處暨氣候變遷辦公室主任蔡玲儀表示，此次修法增加徵收碳費機制，並將採先大後小、分階段徵收等模式，而碳費將用來優先協助輔導獎勵等；至於外界關注的費率政策目標為「減少排放」、「促進低碳發展」，費率設計將採「減量成效」及「鄰近國家基準點參考」，並評估對徵收者、產業、總體經濟等物價等衝擊，並且要兼顧有效環境、公平性等原則，而「隨時間遞增的趨勢一定會放進來」。

至於課徵對象，蔡玲儀說，原則上會納入直接排放2.5萬噸以上的企業，但其他相關的標準也在盤點中，如果企業可以提出符合國家路徑的減量計畫也能有優惠費率，但要有感及減量夠多才能適用優惠費率；她強調，碳定價是是重要但不是唯一的工具，預估今年年底前氣候法完成三讀，預估2024年起徵碳費。