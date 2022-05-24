李代表背後靠近腰部及頭部遭6尺長鐮刀把柄重擊，縫8針還需觀察頭部腦內瘀血狀況。（代表李正煌提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

去年下旬宜蘭縣冬山鄉代表李正煌的太太，在1家民宅整復推骨時，稱66歲廖姓男推拿師傅對她上下其手，她怒斥揮走該師傅的手後即離開，返家後告知李，李找廖男理論，說是「變相營業」便發生衝突，遭廖的姪子持6尺長的鐮刀把柄，抽打背後、敲擊頭部，頭部縫了8針；雙方因此互告喊冤。

廖姓男推拿師傅表示治療間無門可反鎖，其太太也都會在旁協助，根本不會做非禮的行為。（吳佩蓉攝）

李正煌表示，太太因長期膝蓋跟五十肩不舒服，71歲親戚游女介紹廖男給她認識，李妻第1次前往廖男民宅推拿時，都覺得正常，再次前往時，原本要按摩背部治療五十肩時，廖男卻要她正躺，接著廖男的手靠近其重要部位，表示按摩該處可增加夫妻間性生活等不雅話語，李妻即揮手怒斥，整理儀容轉身離開。

李妻事過幾天才告知李，擔心先生耐不住性子，李聽聞後還是前往廖家中，告知推拿就正經做，不要太豬哥，對女子上下其手，事情就不了了之；直到今年李接到不少女性民眾投訴，稱有推拿師傅會對人亂摸、騷擾，李便積極處理。

李表示撥電話給廖，廖不接也不回，於是5月初再次前往廖的家中理論，跟廖妻在門口起衝突，遭住隔壁的姪子拿了廖手中的鐮刀把柄往李身上抽打、敲擊頭部數下，導致李頭部縫了8針，背部大片瘀血。

記者前往廖男家中了解狀況，廖妻大喊冤枉，哽咽的說先生是古意人，整復推拿近30年第1次碰到這樣的狀況，李還侵門踏戶、大力敲打門，在互推過程中遭李打了2巴掌，也因喧囂聲引起街訪鄰居的注意，住隔壁的姪子見嬸嬸與1名男子互扯，氣不過的狀況下才與對方互毆，廖妻直說，要不是她出面阻擋，李傷勢就不只這樣了！

廖男、李代表分別在5月15日、16日前往派出所報案、惟各執一詞，並互告傷害罪，經警方通知雙方嫌疑人到場瞭解後，全案移由台灣宜蘭地方檢察署偵辦。

廖姓男推拿師傅聲稱，遭李代表不停用訊息、字條精神騷擾。（吳佩蓉翻攝）

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