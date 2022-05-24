新加坡抖音正妹「蝴蝶姐姐」在當地小有名氣，時常透過影片分享她多采多姿的生活，日前上傳甜蜜好消息，和愛情長跑7年的男朋友決定邁入人生下一個階段，獲得不少粉絲祝福；蝴蝶姐姐的2位男閨密在婚禮上獻唱，她被感動得熱淚盈眶，但網友注意到新郎的表情卻逐漸母湯，意外掀起熱烈討論。

來自新加坡的抖音正妹蝴蝶姐姐，用影像記錄生活外，也喜歡把開心事分享給更多人；最近她上傳一段決定嫁給愛情長跑7年的男友，內容有多年來他們的甜蜜瞬間，還有忍不住抱怨他不懂浪漫和甜言蜜語，但他的誠懇善良打動了她。

蝴蝶姐姐2男閨密在婚禮上獻唱，新郎表情意外引起熱烈討論。(圖/ 摘自蝴蝶姐姐抖音)

不過，在公開結婚好消息後，蝴蝶姐姐又PO出在婚禮中的畫面，蝴蝶姐姐披著純白婚紗，無疑是全場最美的女人，而她的2位帥氣男閨密戲唱祝歌，她溫馨地寫下，「在音樂開始的那一刻，我就哭了，願每個女孩都能嫁給愛情」；蝴蝶姐姐在2男閨密唱到一半，她就哭得梨花帶淚，看得出他們深厚的感情。

有趣的是，許多網友注意到，新郎聽著蝴蝶姐姐男閨密獻唱時的表情卻逐漸母湯，雙手抱胸、一臉若有所思地看著台上的兩人，面容顯得不太愉快，被開玩笑說，「新娘哭成這樣，新郎看他們想怎樣」、「新郎肢體動作感覺和男閨密關係不太友好」、「新郎笑容瞬間消失笑死我了」、「此時此刻新郎的內心…」。

這段婚禮男閨密獻唱影片掀起網友熱烈討論和瘋傳，事後蝴蝶姐姐和2位男閨密也跳出來解釋，並非網友揣測的那樣，她說先生本來就不愛笑，更不是外傳的吃醋，而且3人一起拍影片負責掌鏡的就是先生，直接用行動闢謠。