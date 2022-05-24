幾乎每個人都說過謊話，但有些人能夠面不改色，假的說得跟真的一樣，有些人卻總會支支吾吾，一眼就被看出破綻。命理網站「星座巫師」分享，雙子座、雙魚座和射手座非常擅長說謊，不管說什麼都能夠讓人深信不疑。

1、雙子座

雙子座是說謊界的故事大王，雖然在生活中他們比較不注重細節，說謊的時候卻十分嚴謹，每個謊言都有頭有尾，讓人很難找出破綻，更令人生氣的是，他們大多數時候說謊，都只是為了捉弄人，想要鬧著玩而已，而且隔天就會將這件事拋諸腦後。

2、雙魚座

雙魚座多數的謊言都是善意的，即使有1、2次惡意謊言，他們很快就會良心不安，內心充斥著愧疚感，不過他們的形象單純善良，因此很容易騙到人，而且雙魚座不光騙別人，也會騙自己，說服自己世界上沒有那麼多壞人，所以他們才會同時擁有最會說謊、最容易被騙，這2種矛盾的特質。

3、射手座

射手座心直口快，什麼都藏不住，但當他們陷入愛情，為了討好另一半，就連謊話都說得出口，讓對方覺得自己在他們心中是獨一無二的存在，不過一旦追到手，他們的真面目就會露出來，因此和射手座談戀愛一定要保持清醒，尤其當他們被迫要說出承諾時，很有可能就是在說謊。