日前香港1對父母帶小孩逛知名公仔店，豈料，兒子竟不慎撞倒一座價值20萬台幣的巨型「天線寶寶」，雖然賠了11萬台幣，但該母親指控店家並為做好警告設施，覺得自己遭到詐騙，此事也引起網路熱烈討論，知名公仔店母公司提出最新回應，向該事件的家長道歉，並已全數退還賠償款項。

有對香港父母帶小孩知名公仔店，不料聽到一聲巨響，轉頭聽見員工指責他們的小孩踢倒價值20萬台幣的公仔「天線寶寶」，他們馬上向員工道歉並賠款，自認沒將兒子帶好，也當場責備兒子；不過該母親事後發文指控，該店家未將公仔用圍欄圍住，也無任何相關警告標示，雖然已經以11萬多元台幣買單，但是這次的慘痛教訓，讓她直呼「壓力好大」以後都不敢帶小孩逛街。

該母親後來在網路看到兒子不小心碰到公仔影片，她見兒子只是輕輕碰到，公仔就「砰」一聲倒地，讓她覺得很奇怪，驚覺自己遭受詐騙，而且還有網友指稱這隻公仔僅要台幣4千多元，還有網友表示這是第4隻被破壞的公仔。

香港某知名公仔店，要價台幣20萬的巨型「天線寶寶」遭男童撞毀，該母親雙手叉腰很無奈。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

知名公仔店發出聲明提3點澄清，該事件發生後在雙方同意下徹底解決，「處理方法亦是由事主主動提出」，此事件大型公仔官方售價為5萬2800元港幣，其包括版權及設計、研發及打造模具、擺設的加固包裝費及運輸費等，該擺設僅作觀賞之用，並沒有承受壓力的韌性，網傳同款產品之25公分版本為1180港幣；最後指出，「該擺設從去年11月開始已於現位置展示，期間並沒有為客人帶來任何不便」。

據《香港01》報導，毀壞公仔兒子的父親表示，5歲兒子心情至今尚未平復，今天須向學校請假，他也表示妻子看過監視器畫面後有向店家聯絡，要求改進，但是該店家上位聯絡上店經理。，不過目前夫妻倆希望弄清事實，認為店方理應退回相關金額。

時過9小時後，知名公仔店母公司最新回應，「就事件向事主和關注事件之客人帶來不便致歉，並慰問家人及小朋友情況，並已全額退款」。