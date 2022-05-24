「甜蜜教主」王心凌近日參加大陸綜藝《乘風破浪的姊姊3》，首集她就以經典成名曲《愛你》掀起一波回憶殺，不僅直衝當日熱搜冠軍，在抖音、B站、快手直播等平台都迅速登上熱榜冠軍。大陸某博主也趁著王心凌「再翻紅」的熱議潮，在微博舉行「台灣偶像劇收視前10，哪部是你心目中YYDS（永遠的神）？」票選，王心凌和張棟樑合演的《微笑Pasta》拿到第三，和立威廉及明道主演的《天國的嫁衣》也榜上有名。

大陸某博主日前在微博舉行「台灣偶像劇收視前10，哪部是你心目中YYDS（永遠的神）？」並公布票選結果，鄭元暢、林依晨的《惡作劇之吻》強勢奪冠，阮經天、陳喬恩的《命中注定我愛你》位居榜眼，王心凌、張棟樑的《微笑Pasta》排名第三，兩人不但近況討論度高，曾演紅的偶像劇也深植人心；而王心凌和立威廉及明道主演的另一部《天國的嫁衣》雖票數不高仍擠進榜內，翻紅潮帶動一連串的戲劇回憶殺。

張棟樑(左)、王心凌(右)曾在16年前一同主演過偶像劇《微笑PASTA》。（圖／中時資料照）

王心凌在《乘風破浪》節目中穿著學生制服，唱跳2004年的成名作《愛你》後，憑藉這波回憶殺熱潮再度翻紅，凍齡「偶像力」讓唱將那英、譚維維等都相當驚喜。王心凌不介意快40歲還被叫「甜心教主」，笑説當「甜心奶奶」也還不錯啊。和王心凌合作過的張棟樑前(22)日也在微博PO文感謝粉絲關注，原因是節目中還播放了他和王心凌16年前演的偶像劇《微笑PASTA》主題曲《彩虹的微笑》，回憶殺再掀討論熱潮。

繼「劉畊宏女孩」之後，「王心凌男孩」也開始風靡大陸網民；對此，王心凌昨(23日)回應說：「如果這幾天讓大家想起美好的回憶，那真的是一件更好的事」。而張棟樑近年都待在家鄉馬來西亞，日前曾曬出他在海邊拍攝的照片，看起來似乎消瘦許多，和當年沒什麼太多變化，但多了幾分歲月的痕跡。得知登上熱搜榜，他發文寫下：「很多訊息進來一直在告訴我這件事～ 1、4、6 是組好數字～ 謝謝大家想念～～」。