創新新零售（3085）召開臨時董事會，原董事長潘奕彰，因個人職涯規劃繁忙請辭董事長一職，由董事會推選出原任執行長余適安接任。余適安表示，創新新零售幾經轉手，營運狀況不佳，自今年初接任執行長以來，訂定目標從三方面著手逐漸改變並設法提升公司的營運狀況，包括財務結構的改善、去庫存化並將庫存轉化為現金，為公司注入營收與利潤。

余適安坦言，創新新零售幾經轉手，又受相關法令限制，使得業務無法多元化發展，以至於營運嚴重受到影響。

今年初余適安接任執行長以來，訂定目標從三方面著手逐漸改變並設法提升公司的營運狀況，首重之要是對於公司財務結構的改善，初步已於第一季透過私募現金增資方式，讓公司每股淨值從去年1.93元提升至3.14元，透過財務結構的健全逐步改變股票交易變更方式。

余適安表示，接下來的目標則是對於公司旗下tokichoi、YOCO、KODZ等品牌服飾開始去庫存化，目前也順利將部分庫存陸續以高於成本之上的價格出售，逐步將庫存轉化為現金，為公司注入營收與利潤。

余適安表示，近兩年由於全球受疫情影響，使得消費者購買行為產生變化，而創新新零售本身營業項目就是電子商務，再加上旗下子公司久新新物流公司，有多年集貨、理貨、庫存、配送等一條龍之物流體系，在電商與物流體系兩者相輔相成互助之下，在目前競爭激烈的電商市場將具有極大的優勢。

根據統計，2021年全球網路零售業的銷售總額達4.93兆美元，市場預估2024年上看6.4兆美元，面對如此龐大的商機，更有利新零售從國內電商發展到跨境電商是最好的時機。

余適安表示，直至目前新零售營運改善規劃已如期順利進行中，未來還會引進多項獲利較高之商品如保健食品等，希望透過多角化之經營讓公司營收與營運漸入佳績。