美國總統拜登再次公開發言將出兵保衛受到中共武力侵入的台灣，再度引起國際媒體與專家們的議論。雖然白宮與拜登本人一如往常地對外聲明美國的「一個中國政策」沒有改變，但拜登多次在對台政策上拋棄「戰略模糊」讓許多人納悶這到底是何用意。美媒《紐約時報》認為，事情沒有外界想像的那麼嚴肅，拜登也許只是根本沒有把這些發言當回事。

《紐約時報》指出，隨口說出與美國政府的官方政策有落差的言論，已經成為拜登總統任期的特色，而非缺陷。周一拜登再次證明了這一點，他摒棄了數十年來的「戰略模糊」，表示他將會在軍事上保衛台灣不受中國大陸的攻擊。當他說出自己的真實想法時，白宮就會派出例行的善後小組，假裝他沒有真正說出他所明確表達的意思——或者即使他說了，也不真正意味著政策的改變。但是不久後，拜登若無其事、毫無歉意地走出去，把同樣的事再做一遍。

這樣的事例不是首次：先大聲說出自己的想法，然後再讓幕僚們事後把話再圓回來。今年3月他說俄斯總統普丁是「戰犯」，幕僚們馬上解釋這只是他的觀點，並非法律上的結論。幾天後他又說，普丁「不能繼續掌權」，幕僚們又說，這只是一種看法，不是呼籲政權更迭。

這篇評論分析說，拜登當選總統以來已經3次談到要在軍事上保衛台灣，不像其他總統都對此保持模糊的態度。但連講3次之後，白宮為他打圓場就更難說服人了。前總統歐巴馬的高級顧問戴維．阿克塞爾羅德說，「拜登總是比大多數政治人物更願意公開自己的想法」，跟幕僚分享想法有時是缺點，但真誠也是個優點。

文章指出，了解拜登政治生涯的人不會對這些事感到意外，多年來他在華盛頓政壇簡直就是口誤的代名詞。「口誤機器」是對他常見的描述，有時帶著感情，有時帶著嘲笑。但是，與參議員甚至副總統的行為相比，總統的自由發揮帶來的後果嚴重得多。相較於那些曾讓拜登陷入爭議的言論，猶如專欄作家麥可．金斯利曾對「口誤」所下的經典定義：「是指一個政界人士說出了真相──那些顯而易見卻不應該說出口的真相。」

拜登在東京的即興發言在華盛頓引起了不同的反應，文章表示，一些政治領導人稱讚他對盟友的坦誠支持，而另一些人則諷刺他無視紀律。有些人認為拜登在恢復更傳統、更負責任的外交政策上邁出一大步，但他們仍然對總統與他的幕僚間脫節的情況感到不安；也有人指責拜登的助手不支持老闆的表態，反而加以削弱，拜登應該把這些幕僚全部解雇。

文章最後說，這樣的事情似乎不會在近期發生，拜登的助手對他的談話後發表澄清聲明大概是獲得了他的允許，至少是默許。但這種做法也未能起到勸阻的作用，而且，無論是好是壞，似乎在短時間都不大可能有效果。