隨著全球虛擬資產市場持續發展，面對潛在的洗錢與詐騙風險，各國政府與金融機構加緊研擬納管辦法，而因應監管所需的區塊鏈相關技術有望成為市場焦點。Gogolook看中區塊鏈新創鏈奇科技（Unblock Analysis）的虛擬貨幣交易分析技術，以及KYT/AML（反洗錢）解決方案，24日宣布策略投資台灣區塊鏈新創鏈奇科技，攜手拓展國際市場與創新防詐服務。

由於加密貨幣的匿名與去中心化特性，使得不當交易與洗錢犯罪常藉由層層的貨幣與帳戶轉移，進而出金法幣。然而，在市場普遍缺乏金流追蹤技術下，警方、金融監管機構監管要調查，也相當困難。

台灣區塊鏈新創公司鏈奇科技（Unblock Analysis），則是提供虛擬貨幣AI交易監控以及犯罪偵查服務，協助虛擬資產服務提供者（VASP）、金融機構以及政府機關即時自動偵測數位交易的風險。由鏈奇科技所開發的虛擬貨幣交易監控平台，能即時進行KYT（Know Your Transaction）與AML（反洗錢）偵查，實時監控逾21萬種虛擬貨幣、每日近千億美金的交易額，並生成可疑交易報告（Suspicious Transaction Report, STR）。

鏈奇科技現有客戶以及合作夥伴已涵蓋知名區塊鏈業者如虛擬貨幣交易所Bybit旗下反洗錢服務商、台灣交易所BitoEx、新加坡交易所CACHE、新加坡公鏈Zilliqa等，同時也包含美國上市金融顧問公司FTI Consulting與台灣資誠企業管理顧問等。同時間，鏈奇科技也是全球唯一同時獲得日本金融廳（FSA）、G20、紐約金融服務局與國際清算銀行（BIS）認證的反洗錢服務商。

Gogolook從一般通訊防詐領域出發，橫跨數位通訊、金融科技與SaaS服務，透過策略投資區塊鏈新創鏈奇科技（Unblock Analysis），啟動跨入區塊鏈防詐領域的第一步。作為本次投資案的一環，Gogolook也將成為鏈奇科技旗下虛擬貨幣交易監控服務首間全球銷售夥伴，在現有企業端與政府機構的業務合作中，加入區塊鏈交易監控與犯罪偵查服務，強化一站式風險管理產品組合與銷售能力。

如同Gogolook將電話號碼資料庫作為通訊防詐與風險評估基礎，鏈奇科技將虛擬貨幣錢包地址的交易行為進行監控與分析，建立Web3中交易流通的信任憑證。本次與鏈奇科技的合作，成為Gogolook啟動Web3布局的第一步，Gogolook執行長郭建甫表示，不論是電話號碼或錢包地址，兩者的共通性為全球化、開放式的身份識別，未來兩者的串接與整合，將能打造更精準、更完整的跨維度風險管理服務與犯罪偵查系統。