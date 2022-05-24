全球超過三十家頂尖的技術合作夥伴，本周在台北國際電腦展（COMPUTEX）中宣布推出首批採用NVIDIA Jetson AGX Orin技術的生產系統。

超過十家台灣的攝影機、感測器和硬體供應商將推出用於邊緣人工智慧（AI）、智慧聯網（AIoT）、機器人和嵌入式的應用。

NVIDIA於三月舉行的GTC大會中宣布推出NVIDIA Jetson AGX Orin開發者套件，該套件每秒可進行275兆次的運算，在相同的針腳相容下，其處理能力較前一代產品NVIDIA AGX Xavier高出八倍以上。

Jetson Orin搭載NVIDIA Ampere架構GPU、Arm Cortex-A78AE CPU、新一代深度學習和視覺加速器、高速介面、更快的記憶體頻寬及支援多模態感測器，可支援多個同時運作的AI應用程式。

全新Jetson AGX Orin生產模組為邊緣AI提供伺服器等級的運算效能，預計將於7月上市，而OrinNX模組則於9月開始供貨。

NVIDIA嵌入式與邊緣運算部門副總裁Deepu Talla表示，全新Jetson AGX Orin將用於支援發展新一代機器人和邊緣AI應用。隨著我們的生態系合作夥伴發布基於Jetson Orin的生產系統，並針對特定產業和使用場景量身打造各種外形尺寸，這項技術將持續加速發展。

合作夥伴宣布推出基於Jetson的產品，包括伺服器、邊緣設備、工業電腦、載板與AI軟體等，它們將採用風扇及無風扇配置、具多種連接和介面選項，其中包括用於機器人、製造業、零售業、運輸業、智慧城市、醫療業和其他重要的經濟商業或加固型應用的規格。

台灣地區的NVIDIA合作夥伴網路包括研揚科技（AAEON）、凌華科技（ADLINK）、研華（Advantech）、安提國際（Aetina）、英研智能移動（AIMobile）、欣普羅光電（Appropho）、圓剛科技（AVerMedia）、艾訊（Axiomtek）、慧友電子（EverFocus）、宸曜科技（Neousys）、醫揚科技（Onyx）和超恩（Vecow）。

其他在全球各地推出基於Jetson Orin之全新解決方案的NVIDIA合作夥伴包含Auvidea、Basler AG、Connect Tech、D3 Engineering、Diamond Systems、e-ConSystems、Forecr、Framos、英飛凌科技（Infineon）、Leetop、Leopard Imaging、MiiVii、Quectel、RidgeRun、Sequitur、Silex、SmartCow、Stereolabs、Syslogic、Realtimes、Telit和TZTEK等。

現有超過百萬名開發人員和六千多家公司採用NVIDIA Jetson邊緣AI及機器人運算平台來打造商用產品，以創造和部署自主機器及邊緣AI應用程式。

擁有超過150名成員且持續壯大的Jetson生態系，提供包括來自AI軟體、硬體和應用設計服務、攝影機、感測器和周邊裝置、開發者工具和開發系統的專業公司所提供的眾多支援。此外，搭載Jetson AGX Xavier的AAEON BOXER-8240，榮獲今年COMPUTEX官方獎項Best Choice Award的金獎肯定。

開發人員運用Jetson AGX Orin開發者套件打造新一代的應用程式，使其更流暢地在生產模組上部署。Jetson AGX Orin的使用者可以利用NVIDIA JetPack SDK、NVIDIA CUDA-X加速運算堆疊，和最新的NVIDIA工具來開發和最佳化調整應用項目，包括雲端原生開發流程。

Jetson Orin讓開發人員能夠部署最大、最複雜的模型，以解決邊緣AI和機器人技術在自然語言理解、3D感知、多感測器融合及其他領域所遇到的挑戰。

TIRIAS Research首席分析師Jim McGregor表示，NVIDIA是公認的AI領域領導者，NVIDIA將持續透過這項頂尖技術，並透過強大的生態系和完整的端到端解決方案，包括一系列利用通用工具和神經網路模型的硬體平台，推動機器人技術的發展。新的Jetson平台展現出NVIDIA Ampere架構的絕佳效能及多元應用方式，進一步推動自主移動機器人的發展，並用於農業、製造業、醫療和智慧城市等眾多領域。

NVIDIA NGC目錄裡預先完成訓練的模型均已進行最佳化調整，隨時可以透過NVIDIA TAO工具套件和客戶的資料集進行微調。這麼一來便降低了部署達到生產環境品質之AI所需的時間和成本，而雲端原生技術則讓產品在整個生命週期內無縫進行更新。

針對特定使用場景的NVIDIA軟體平台包括用於機器人的NVIDIA Isaac Simon Omniverse；用於打造語音AI應用程式的GPU加速SDK Riva；用於AI多感測器處理、影片、音訊和圖片理解的Deep Stream串流分析工具套件；以及Metropolis應用程式框架，當中集合了開發者工具及合作夥伴生態系，將視覺資料與AI整合運用，以提高各行各業的運作效率和安全性。