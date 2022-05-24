疫情進入高峰高原期，多數民眾防疫的同時，也希望能增加自身與家人的保護力、家務工作轉換自如的即戰力。全聯福利中心、小北百貨、city’super、棉花田生機園地、GREEN & SAFE、楓康超市、馬修嚴選、7-ELEVEN等多家商家合作夥伴，因應遠距上班、居家上課需求，在 Uber Eats App上推出「防疫專區」，5月25日至6月7日期間，優選高達200多項抗疫品項，最低43折起。而 Uber Eats「優市」24小時營運，滿足宅家有「隨時補貨」需求，成為民眾最佳抗疫後援。

即日起至5月31日，Uber Eats優饗方案及雙享方案之會員，輸入【五買生鮮】優惠序號，使用於指定生鮮雜貨商家，單筆消費金額滿499元，可享一次120元折抵優惠。優惠數量有限，送完為止。

Uber Eats「防疫專區」網羅輕鬆自煮調理包、健康養生、即飲即食、防疫清潔等居家上學、工作或休養所需的各項即戰力優惠商品。楓康超市推出每日現做限時限量的銅板價鍋燒意麵加純蜂蜜茶組合、7-ELEVEN以深獲市場喜愛的「御料小館」系列領軍推出各種口味料理快速搞定個人經濟餐點與點心。棉花田生機園地推出千元有找「日式陶瓷多功能電煮鍋」料理神器，讓居家備餐變得更輕鬆，同時推薦多款增強防護力的保健品優惠。

健康養生類別也成為近期熱銷商品，Uber Eats優市身體保健類商品於近期兩個月有倍數訂單成長，Uber Eats優市、大樹藥局、丁丁藥局、日藥本舖與棉花田生機園地上架多種維他命、蜂膠等健康養生類商品。city’super、GREEN & SAFE、馬修嚴選則推出優格九五折、有機健康飲品等9折商品。小北百貨「安心防疫 守護你我健康」專區優惠期間內皆為95折，包含各種每日消耗品口罩樣式、基本50入的醫療平面型、3D彈力與顏色時尚的魚型口罩、口罩收納夾、防護面罩、防勒耳繩減壓帶、小容量酒精噴霧等各式防疫小物品應有盡有，為抗疫做好時刻準備。

Uber Eats 優市「疫起加油」專區將於5月27日上線，商品涵蓋家庭與個人必備清消用品、保健養身補充品、蔬果至堅果等優食材，以及文具用品等超過百項商品，滿足消費者24小時隨時需要補貨需求！即日起至5月31日期間，輸入【五星級優】優惠序號，可享Uber Eats優市一次單筆消費滿499元折抵100元優惠；尚未在Uber Eats優市點購過的消費者，輸入【首選優市】可獲得一次消費滿200元享7折優惠，最高折抵150元。