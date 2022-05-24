消費力道減弱，北美大型連鎖賣場Walmart、Target的庫存與存貨天數飆升。市場預期，在客戶消庫存、減訂單下，加工絲、尼龍廠宏益（1452）、集盛（1455）、力鵬（1447）、聯發（1459）等個股2、3季出貨量將受到影響。

隨著服飾零售商降緩下單動能，成衣代工廠儒鴻（1476）、聚陽（1477）第4季到明年的接單能見度將受到考驗。

根據Walmart、Target近日公布的財報與法說會，兩家的庫存年增幅與存貨週轉天數，都已是近十年來最高。

通膨導致服飾消費力下滑，加上油價飆漲，導致PTA、CPL等原料價格大漲，而尼龍、加工絲產品價格維持在高檔，也讓客戶下單動能降緩。國內主要加工絲、尼龍廠力鵬、聯發，4月營收都出現年衰退。

力鵬指出，受到全球通膨的影響，全球服飾廠的庫存水位上升，下單動能降緩。以目前的產業環境與景氣，第2季營運的變數增加，接單、成長動能確實比第1季弱。

在加工絲、尼龍等廠商訂單量降緩下，市場指出，品牌服飾對加工絲、尼龍廠的訂單減少，在遞延效應下，下游成衣代工廠的訂單將受衝擊，會晚1～2季反映。

儒鴻的賣場通路和品牌客戶分別占營收的3成與7成，其中Target是主要客戶之一。儒鴻指出，下半年景氣確實不明朗，通路也有出現下修訂單的狀況。目前手中訂單能見度到第4季初。至於之後的訂單動能，則要視服飾消費市場受到通膨衝擊的程度而定。