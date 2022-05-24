蔡英文總統今天視察台北榮總，台北市副市長黃珊珊反應法傳系統錯誤、周四起快篩陽視同確診民眾拿藥困難，以及紓困等問題。蔡英文表示，行政院正全力在改善法傳系統，她也請指揮中心討論是否能在拿藥部分做一些調整，行政院也設法從其他預算來支援紓困。

黃珊珊今天向蔡英文反應地方政府面臨的兩大問題：一是法傳系統的錯誤，造成地方政府沒有辦法及時給予民眾居隔書，導致他們無法請假或申請相關保險，希望中央能好好處理，直言第一線同仁能夠真正照顧確診民眾，而非在做一些繁瑣的行政流程。

第二個部分就是周四起快篩陽視同確診將上路，可能會有很多65歲以下民眾要求開藥，希望中央能把此事先說清楚，未來拿藥是防疫的重要關鍵，希望中央能夠好好處理。

她說，目前台北市疫情稍有趨緩，希望未來一、兩個月能夠度過，但目前台北市的運量就掉了四成六，各行各業也受到衝擊，下一步得啟動紓困，醫護人員也應得到一定的補助。

對此，蔡英文回應，台北市跟中央的想法是一樣的，期待中央跟地方合作好好照顧人民，共同解決問題。面對疫情的變化，挑戰越多，所需要團結的力量就要愈大，此時此刻我們要團體一致，凝聚各方的力量，克服疫情的挑戰。

她說，法傳系統確實很多地方政府都有反應，唐鳳政委幾乎是日以繼夜的投入，想辦法讓系統能夠更好更快，以減輕工作人員的負擔。這個事情行政院的壓力很大，他們也全力投入讓法傳系統更好用。

至於快篩開藥是專業問題，她無法做裁示，她可以理解，很多人染疫後的心情非常焦急，希望可以趕快拿到藥物，但指揮中心和醫療專家也有一定標準，至於這個標準是不是可以在一定的科學和醫學範圍之內去做一些調整，讓大家心理焦慮能降低，她會請指揮中心去討論。

她也請指揮中心跟社會說清楚，不是一定確診就要用那個藥，蔡英文強調，不是我們捨不得花錢，再多的錢只要是需要的都值得，但還是要有一定的醫療標準才來用藥。

至於紓困問題，她說，行政院也在討論，最近經濟部已開始餐飲業的紓困方案，後續還會看整個防疫預算是否有足夠經費可以來支應，目前防疫預算其實蠻緊張的，行政院也在想辦法從其他預算來支援，國人該照顧的，行政院都會盡情可能來照顧。

她說，接下來，指揮中心會持續根據疫情的發展調整更多防疫措施，中央政府也會和地方共同合作，並肩作戰，一起尋求更好更方便的做法。病毒的危害不分男女老幼，不分國界和黨派，唯有攜手合作才能夠共度難關，她也很遺憾在全球必須團結防疫的時刻，世界衛生大會再次將台灣排除在外，但她強調，這不會動搖台灣參與國際的決心。