近期疫情嚴峻，司法院表示，司法機關顯難以實體開庭方式進行程序，所以與行政院再度共同核定適用「傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例」之期間及地區，從5月25日起至8月24日止為期三個月，司法機關可更廣泛透過遠距視訊審理、電子傳送文書等方式進行訴訟程序。

司法院指出，特別條例是去年6月18日經立法院三讀通過，並經總統公布，授權司法院審酌適用本條例因應之必要性，會同行政院核定其適用之期間及地區，使司法機關在各種防疫措施之下，能更廣泛透過遠距視訊審理、電子傳送文書等方式進行訴訟程序，有效解決現有法制所面臨的困境。

司法院說明，去年6月25日曾會同行政院首次核定三級以上疫情警戒期間及全國地區得適用本條例，經審酌疫情警戒分級規定於今年3月1日停止適用後，近期疫情嚴峻，司法機關顯難以實體開庭方式進行程序，故與行政院再度共同核定條例之期間及地區。