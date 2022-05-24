新冠肺炎本土疫情洪峰來襲，台中市長盧秀燕（右）沉著應對，疫苗政策、快速通道得來速等多箭連發，加上許多細膩貼心的思維，防疫作為讓市民高度有感，暖心防守也為她贏得逾8成6的防疫滿意度。（台中市政府提供／謝瓊雲台中傳真）

新冠本土疫情嚴峻，全台確診數直線攀升，台中市長盧秀燕沉著應對，最新民調數據顯示其防疫滿意度逾8成6，在20歲至29歲年輕市民族群，滿意度更高達91.5％，幾乎逼近天花板。（台中市政府提供／謝瓊雲台中傳真）

新冠本土疫情嚴峻，全台確診數直線攀升，台中市長盧秀燕（右三）沉著應對，最新民調數據顯示，其防疫滿意度逾8成6，在20歲至29歲年輕市民族群，滿意度更高達91.5％，幾乎逼近天花板。（台中市政府提供／謝瓊雲台中傳真）

新冠本土疫情嚴峻，全台確診數直線攀升，中央防疫政策被公眾檢視，地方首長防疫表現也備受關注。根據一份最新民調數據顯示，台中市民對市長盧秀燕的施政滿意度為68.6％、信任度63.7％，防疫滿意度達到86.5％；其中，在20歲至29歲年輕族群的滿意度，更高達91.5％，顯示疫情高峰，盧秀燕種種暖心防疫作為，確實讓多數市民有感。

這份民調調查時間為5月19日到21日，期間全台單日確診屢破歷史新高，而台中市從疫苗覆蓋率、篩檢站量能擴大，到屢次喊話中央普發快篩試劑，不難看出盧秀燕的沉著防疫，是此次防疫滿意度直逼天花板的主要因素。

台中市身為全國第二大城、擁282萬人口，以5月23日單日新增確診數來看，新北市1萬5708例、桃園市8636例、高雄市7286例、台北市7185例、台中市7140例，位居六都第五，疫情防控相對穩健和緩。

盤點這波疫情以來，台中市開設偏鄉前進指揮所、廣設社區免費快篩站、啟動疫苗快打站、採購百萬劑快篩；五月以來更接連開設快篩陽得來速、兒童暨親子得來速、診所PCR得來速、大型給藥得來速等，並普發快篩劑給兒少長照社福機構人員，感謝第一線照顧服務工作者在嚴峻疫情下仍堅守崗位，也讓數萬名照顧者感受到被照顧。

相較具有醫師身分的台北市長柯文哲、和公衛背景的高雄市長陳其邁，台中市長盧秀燕雖無大刀闊斧的防疫之舉，卻仍不乏「媽媽市長」的細膩貼心；諸如：防疫關懷包可申借血氧機、且是六都中唯一至今仍堅持物流送到家，將兒童得來速通道升級優化為親子得來速，省去家長排2次隊的不便；各種媽媽才能想得到的細節，穩步建置完整防疫措施，讓市民在疫情洪峰來襲之際，多了一份安心。