近年來不少年輕人將「躺平」一詞掛在嘴邊，只想留在舒適圈裡，不婚不奮鬥的過生活。一名35歲的男網友透露，大學畢業後，每份工作都沒做滿半年，漸漸地也懶得奮鬥，加上父母每個月都會給6、7萬元當零用錢，最終決定不再工作，並公開自己每天的作息，掀起網友熱議。

原PO 22日在網路論壇Dcard發文透露，他目前35歲，「大學畢業到現在，工作從來沒有做滿半年過」，曾做過超商店員，但覺得事多且複雜，便決定離職，後來當小公司的行政人員，又覺得做那些份內工作根本沒有意義，再度提了離職。

原PO表示，離職後覺得人生何必過得那麼累，漸漸地也不想工作，懶得奮鬥，加上爸媽每個月都會給6、7萬元的零用錢，覺得靠這筆錢也能過得很舒服，便決定不再工作。

他接著分享每天作息，早上8點半起床，接著去健身房運動1小時，結束後回家洗澡、吃早餐、追劇、玩遊戲，中午12點吃飽飯後睡1小時的午覺，睡醒再去咖啡廳聽音樂或看書，有時也會去逛街，接著騎車運動2小時，就回家洗澡、吃晚餐，接著追劇、玩遊戲，凌晨12點準時上床睡覺。

原PO直言，「我們這代沒有爸媽靠的還真的很難生活」，也表示自己決定放棄抵抗這個世界，「我也不知道我算是哪種躺平，躺平的各位分享一下吧」。

貼文一出，不少網友紛紛回應，「只能說會投胎」、「這是我的夢想生活」、「雖然想說好傻眼，但我真的有認識這種人，整天都在打遊戲的」，另有人感嘆，「你爸媽好好喔，每個月給你的零用錢比我上班寫程式的薪水還多」。

也有網友搖頭表示，「每個月領6、7萬零用錢，這叫啃老吧」、「這是已經是啃老，是說台灣也一堆人在啃老就是了」、「躺平是自己賺錢養自己，只是物質慾望幾乎沒有，你這個叫啃老，不要侮辱躺平」。對此，原PO回應，除了爸媽給的零用錢外，自己也有在做投資，有一定的被動收入。