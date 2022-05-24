科技物流新創Spaceship宣布，完成Pre-A輪募資，成立自今累計募資總額逾600萬美元。本輪Pre-A投資者包括來自全球的投資者全球早期創投 500 Global、金石創投Paragon Investment、SparkLabs Taipei等。Spaceship表示，將利用此筆資金加速拓展亞太市場，並致力打造電商物流SaaS解決方案。

Spaceship畢業自香港科技園孵化器計劃、500 Global Taiwan with TTA加速器計畫及SparkLabs Taipei加速器計畫，目標為創新跨境快遞服務，成立2年內已為超過13萬名用戶提供2步預訂線上國際快遞體驗。憑藉著在香港市場的成功，Spaceship進一步拓展商業模式，創建全新SaaS解決方案「Spaceship Pro」，將重點發展電商產業及智慧物流的最佳整合。

Spaceship Pro的目的是要為商業寄件人輕鬆找到商品出貨的最佳解決方案，其智能軟體系統有助提高處理大宗貨物的速度，用戶可一次將商業訂單從電子商務平台轉移到Spaceship Pro並同時創建多件貨物寄送單。透過橫跨68國的強大跨境物流網絡，使用戶能夠省下高達70％的物流成本。

Spaceship的聯合創辦人暨CEO林煥枝Chilam表示，物流環節在電子商務中至關重要，但基於其成本及處理複雜性，大多數寄件人始終苦惱難尋解決方案。Spaceship要做的，就是為商業寄件人簡化包裹處理方式、節省大量時間及成本，打造一站式SaaS平台，積極協助電商業務成長。

Spaceship表示，這筆募得資金將用於持續開發及優化Spaceship Pro及Spaceship海外市場擴張，而台灣正是繼香港後的第一個首要開發據點。Spaceship台灣總經理Duncan Hui表示，台灣電商市場成長快速，且C2C及B2B物流有巨大需求，目前除了台灣以外，也在規劃前進開發其他亞洲市場，為更多個人及商業用戶提供Spaceship及Spaceship Pro服務，並解決這些用戶當前面臨的物流挑戰。