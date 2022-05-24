產險公會的防疫保單「理賠指引」在24日已公布，其中保戶最關心的「陪同居隔」是否可理賠？產險公會指引是「只要取得依傳染病防治法第48條開立之「嚴重特殊傳染性肺炎個案接觸者居家隔離書」即符合申請資格。

產險公會表示，有鑑於國內疫情變化急遽，為因應中央疫情指揮中心隨時更新各項防疫措施，不斷新增之各類實務態樣，作滾動式檢討修正。針對通案性質問題，已作成例示建議；但因保單契約條款各異，對於未作成通案建議，即依各公司保險契約精神、公平待客原則，由各產險公司妥善處理。

已被產險公會列入「通案」的部份如「隔離補償」─只要取得依傳染病防治法第48條開立之「嚴重特殊傳染性肺炎個案接觸者居家隔離書」即符合申請資格，也就是「陪同隔離」也可理賠；另確診者，只要經醫師診斷確定罹患保單條款約定法定傳染病，就依保單約定定額給付關懷保險金。

針對「陪同居隔」，新安東京海上產險24日決定會理賠，另旺旺友聯、泰安產及明台等產險公司也表示，若依傳染病防治法第48條開立之「嚴重特殊傳染性肺炎個案接觸者居家隔離書」即符合申請資格。

然有產險公司表示，「陪同居隔」在去年已經過金融評議中心評議已作出「不理賠」的決議，然而金管會在14日說「孩確診+居隔單才理賠，現在又變成「陪同居隔」皆可賠，讓業者無所適從。由於目前還有「陪同居隔」是否理賠的爭議案仍在金融評議中心審議當中，將等待評議中心的裁決及理由，才來做最後的確認。