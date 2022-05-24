根據最新發佈的駿利亨德森全球股利指數，包含日本與新興亞洲在內的第一季亞太區企業配息年增8.1％至339億美元，並寫下疫情以來同期配息首次正成長的紀錄。

今年第一季全球企業整體配息大幅成長11％，配息金額總計3,025億美元並寫下歷年同期新高。同時間，基礎配息成長更加強勁，成長率高達16.1％。

2022年第一季配息之所以強勁成長，乃是反映2021年與今年初後疫情時代經濟活動強勁反彈的成果。在第一季配息的全球企業當中，81％的企業配息較去年同期進一步成長，另外13％的企業則維持不變。

第一季經常是亞洲企業配息的最淡季節。在礦業和銀行的成長下，澳大利亞的配息增加了13.2％。嚴格的防疫封控措施令香港企業配息受到負面影響，基礎配息年減12.4％，其中又以恆生銀行(Hang Seng Bank)配息減少三分之一的影響最為顯著。

此外，在第一季配息的少數幾家香港企業當中，僅有龍湖集團(Longfor Group Holdings)調高配息。台積電(Taiwan Semiconductor)是唯一在第一季配息的台灣指數成份企業，本季配息成長10％。

新加坡電信(Singapore Telecom)亦是唯一在第一季配息的新加坡指數成份企業，但本季再次調降配息。

第一季印度整體配息與基礎配息分別成長37.5％與25.9％，幾乎每一家印度指數成份企業均調高配息。

第一季向來是日本企業配息的淡季，94％的企業維持配息不變或是調高配息，基礎配息成長率為13.2％。輪胎製造業者普利司通(Bridgestone)與健康護理集團中外製藥(Chugai)對本季日本配息成長的貢獻幅度名列前茅。

考量不確定的全球經濟前景，駿利亨德森對於今年其餘季度的配息預估目標維持不變。儘管如此，第一季亮眼的配息數字將略微推升今年全年度的配息預估目標。目前，駿利亨德森預估2022年全球企業配息規模為1.54兆美元，整體配息與基礎配息將分別成長4.6％與7.1％。

駿利亨德森亞洲股息收益策略共同投資組合經理人Sat Duhra表示，亞洲企業展現的配息韌性不僅凸顯後疫情時代的復甦力道，同時反映許多產業坐擁更加強勁的基本面前景。投資組合持有之原物料、能源、金融、與電信業個股之配息優於預期，且今年前述產業之配息亦在亞洲名列前茅。以各國配息表現而言，澳洲、台灣與大陸分別皆有企業宣佈調高配息，且隨著時間進入第二、三季的配息旺季，預期亞洲企業將延續配息成長趨勢。

駿利亨德森全球股息收益投資團隊的投資組合經理人Jane Shoemake表示，原油與採礦產業的配息強勁成長，令全球企業配息在2022年初便繳出亮眼的成績。除此之外，各個產業與地區的配息亦普遍展現成長動能。然而，全球經濟持續面臨各種挑戰，包含於烏克蘭的戰爭、地緣政治局勢升溫、更高的能源與大宗商品價格與通膨與利率快速攀升，結果為未來將面臨成長下行的壓力，並影響各產業的企業獲利表現。

Jane Shoemake表示，這些挑戰亦將帶來更顯著的不確定性，並對企業決策造成影響。儘管這些影響可能要到2022年過後，才會反映在企業配息的數字上，但是企業配息的波動度向來遠低於獲利數字。企業獲利常隨著經濟週期劇烈變化，但是配息則穩定許多。事實上，目前企業配息已超越疫情前的高點，證明企業配息確實是可靠的長期收益成長來源。此外，配息成長可為投資人帶來一定程度的抗通膨成效，這是現金儲蓄所欠缺的特性。