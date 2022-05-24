猴痘(Monkeypox)疫情逐漸升溫，全球12個國家至少累積200多例，病毒先是從非洲中、西部地區現蹤，隨即擴散至美國、歐洲。歐洲疾病預防控制中心（ECDC）表示，猴痘在一般人身上傳播可能相當低，鑑於全球案例主要發生在親密接觸感染，專家將兩類族群列為高風險，擁有多名性伴侶人士以及與猴痘患者有過身體接觸者。

"There is always the risk of a new variant" when Covid transmission is high, Dr Andrea Ammon, Director of the European Centre for Disease Prevention and Control says



She says they are supporting countries in detecting variants earlyhttps://t.co/LkP1KZYG6h #Marr pic.twitter.com/Ec7sl4LlrQ — BBC Politics (@BBCPolitics) November 21, 2021

根據《時代雜誌》報導，病毒傳染途徑多元，最直接和最常見的方式是通過人體傷口、體液接觸。飛沫傳播發生在猴痘的機率微乎其微，最主要還是人在無任何防護裝備的情況下接觸患者皮膚才更容易中鏢。

ECDC主任安德烈亞·阿蒙（Andrea Ammon）表示，「病毒通過人與人親密接觸而進一步傳播可能性很高，特別是那些同時有多個性伴侶的族群。」

除了皮膚接觸感染，近期發生在北美、歐洲的猴痘案例顯示主要為男性性行為所引起，與非洲病例無關。雖然尚無足夠證據證明疾病起源，專家建議，「任何有症狀的人都必須進行隔離，盡可能通知其接觸者接受性方面診斷。」

與Covid疫苗不同的是，猴痘不像新冠病毒具傳染性或容易傳播，因此不必大規模打猴痘疫苗，且一旦感染，患者也能在2-4週內自然痊癒，常見的症狀像是發燒、頭痛、肌肉痠痛和淋巴結腫大，發燒初期還會出現皮疹，形成水泡並結痂。報導強調，包括孩童、孕婦及免疫系統較弱者要特別留意，很大機率會引起重症的危險。