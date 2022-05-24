在各國逐步鬆綁國境管制、國內疫苗接種率攀升之下，下半年有望開放國門，民眾引頸期盼早日出國旅遊解悶，不過全球面臨通貨膨脹，機票、交通、住宿等成本隨之增加，雄獅旅遊推估未來1年內團體旅遊費用的漲幅將達約3至5成，易遊網也指出10、11月現階段機票查價平均已漲逾6成，民眾日後想出國旅遊，荷包恐怕要縮水不少。

雄獅旅遊發言人賴一青表示，以國人最喜愛的日韓為例，沖繩、九州5天團費4萬元起跳，東京、大阪5天要5萬元以上，韓國團費漲幅3成左右，首爾5天團費約在4萬元以上；歐美長程航線10天團費預估落在10至12萬元間。易遊網也推估未來1年內團體旅遊費用將較疫情前上漲近5成，除了日韓團體5天價格在4萬元以上，東南亞像是泰國、越南，5天團費也可能超過3萬元，歐洲地區8天團費也估計將從10萬元起跳。

機票方面，易遊網指出，目前查看下半年10、11月直飛票價，平均有6成以上的漲幅，其中有些長程線航點票價更高達1倍；而日本票價現階段觀察還沒有太大幅度的調漲，不過待可以出境旅遊時，隨著日本旅遊需求增加，機票供需屆時也可能影響票價，推估也可能有3成左右的漲幅。

易遊網表示，解封後旅遊資源勢必會非常搶手，尤其是國人最嚮往的日本，因此除了已與許多日本二線城市進行觀光交流，行程、飯店、當地遊程皆提前準備中，也正密切與航空公司討論航班及機位，甚至是一、二線城市的包機也在規劃，屆時視政策的開放狀況，將於最短的時間內上線，搶攻疫後出國商機。

易遊網也表示，在疫情前，日本線是國外旅遊人次最多的國家，佔團體旅遊人次逾5成，若日本開放觀光，加上台灣邊境管制鬆綁，對所有旅行社來說絕對是注入活水，易遊網更預估，業績將會有倍數以上成長。

為炒熱旅遊潮，雄獅旅遊即日起至6月10日在官網推出「雄獅圓你旅遊夢！」出境旅遊專區，提供日、韓、歐美等國的吃喝玩樂訊息及行程建議，同時也舉辦抽獎活動，民眾在官網填寫出境旅遊意願調查表，寫下在國境解封後最想去玩的國家，就有機會抽中最高10萬元旅遊金，另外還有5萬元旅遊金、1萬元旅遊金等多項大獎，總金額高達30萬元，可於國境解封後使用於指定國外團體旅遊商品。

此外，雄獅旅遊也將於明晚（25日）於「雄獅旅遊Lion Travel」臉書粉絲專頁舉辦快閃活動，參加就有機會獲得日本、韓國、泰國等地禮品。