台北市長柯文哲確診，持續居家隔離中，不過今天再度驚傳，台北市副市長蔡炳坤快篩陽性，傍晚他也在臉書公布PCR結果為陽性，他指出，終於可以暫時卸下戴了2年多的口罩，一個人隔離在獨立的空間。

蔡炳坤指出，昨天下午好友送來兩包粽子，說端午節快到了，一包分送給辦公室同仁，心想：另外一包帶回宿舍，說不定哪天確診了，就能派上用場，沒想到回到宿舍，吃完晚餐後，感覺喉嚨有點癢癢的，難道是端午時節雨紛紛，不小心著涼，於是趕緊多喝點溫開水，起身做個甩手功、洗個熱水澡，早早就睡了！

他說，結果半夜就被不舒服的喉嚨給叫醒，驚覺是不是該篩一下，還以為是眼花、睡眼惺忪，一線看成兩線，再仔細端詳，沒錯！一粗一細，「我也加入快篩陽的行列了」。

蔡炳坤表示，「快篩陽等同確診」的政策最快兩天後才會實施，所以依照現行SOP走，一早預約醫院PCR檢測、帶著健保卡、裝好快篩陽試劑、聯絡防疫計程車⋯這些平常就在協助處理民眾需求的事，自己也親身體驗一次。

他指出，到了傍晚時分，確定PCR檢測結果為陽性，開始進入7＋7的隔離與自主健康管理，謝謝大家關心，他跟市長一樣，停班不停工，每天在線上參加或主持會議，唯一的不同是，一個人獨立空間隔離，終於可以暫時取下戴了2年多的口罩。