由於國內營建工程多，砂石價格波動影響就相當大，經濟部24日表示，近期有傳出砂石價格飆漲，主要是單位誤植為每噸，致有近1.5倍之差距，已洽請媒體予以更正，避免造成外界誤解。

經濟部水利署說明，自108年下半年起，為穩定市場砂石價格並防止囤積壟斷與配合砂石供需結構調整政策，各河川局及水資源局於執行轄管疏濬採售分離之土石售料，採以固定價格販售，自源頭管控砂石價格迄今，以避免廠商因競價墊高成本而造成砂石成品價格上升。該署進一步說明，今年度販售價格較110年持平或小幅降低，且疏濬外運販售部分已達3,311萬噸，可提供2,594萬噸成品，達成率56％，進度超前。

經濟部礦務局表示，依據該局各區最新統計資料，今年4月分砂石均價每噸分別為北區395元、中區363元、南區278元、東區277元，較上月波動幅度最大僅0.36％，較去年同期漲幅在1.83％內，考量近期因疫情、油價、運費及鋼材等原物料上漲因素，砂石碎解洗選設備營運及維修費用增加，砂石價格已屬平穩，顯見自經濟部水利署執行疏濬土石採售分離及固定價格販售政策以來，市場砂石價格確實已從源頭有效管控。

此外，該局表示全國砂石原料供應充分，4月底庫存已達3,788萬噸，可提供全國砂石需求六個月以上緩衝，相關資訊並已逐月向行政院公共工程委員會提報，以利政府充分掌握砂石量價資訊。