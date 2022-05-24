半導體暨面板製程供應系統廠朋億（6613）24日舉辦2022年股東常會，由於董事長梁進利因公出差，此次股東會由董事巫碧蕙主持，全體股東出席率達70.12％，會中承認2021年度營業報告書、財務報表等各項討論事項、2021年盈餘分配以及通過修改公司章程。

同時將原有的股票面額由新台幣10元變更為5元，公司資本額仍維持3.39億元，在不影響原有股東持股權益下，增加流通股數、活絡市場交易，後續再經由主管機關核准，決議變更面額日期。

朋億指出，此次股東會亦進行全面改選董事（含獨立董事），梁進利在新一屆的董事會受高度肯定推選續任董事長，依公司章程規定，票選出董事七席（含獨立董事四席）。

新當選之董事包括聖暉工程科技股份有限公司代表人梁進利、聖暉工程科技股份有限公司代表人許宗政、聖暉工程科技股份有限公司代表人巫碧蕙，四席獨立董事則由紀志毅、楊聲勇、李成、邱慧吟擔任，新任董事（含獨立董事）之任期三年。