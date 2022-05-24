歌唱團體「五堅情」在《娛樂百分百》遊戲狼人殺竄紅，其中成員之一的陳零九被觀眾發現已經近2個多月沒有錄製狼人殺單元，近日他在直播時針對此事回應道，「我可能不會再錄狼人殺了，我不知道是近期還是永遠。」令不少網友擔憂他有意退出節目。

陳零九近日在直播中坦言自去年感染新冠肺炎後，就有交感神經過於亢奮的問題，包括心跳變快、心悸、胸悶等症狀，另外他還患有恐慌症，因此對於需要高度消耗腦力、精神力的狼人殺無力負荷，「那時候我錄狼人殺錄到一半回到休息室，需要吃鎮定劑才可以錄下一場。」陳零九接著表示有時一天需要錄製4場狼人殺，耗腦力、精神力的同時還得兼顧主持，另外還有網友的放大檢視要面對，都讓他感到身心俱疲。

對此，八大電視向本報澄清陳零九退出班底一事，「《娛樂百分百》與陳零九討論後，製作單位以陳零九健康狀況為首要考量，近期暫時不會參與凹嗚狼人殺單元，陳零九依然是《娛樂百分百》的主持人，合作沒有改變，其他的單元還是都會參與錄影。」但聲明中的「近期」為多久，八大則未多做回應。