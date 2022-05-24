中華職棒例行賽24、25日在台東開打。（莊哲權攝）

中華職棒例行賽24、25日在台東開打，台東縣長饒慶鈴受邀開球。（莊哲權攝）

中華職棒例行賽24、25日在台東開打。（蔡旻妤攝）

中華職棒例行賽24、25日在台東開打。（蔡旻妤攝）

20220524中職台東開打

中華職棒例行賽24日在台東開打，現場歡呼聲不斷。台東縣長饒慶鈴受邀開球，她致詞表示，非常感謝中信兄弟，讓睽違14年的中職賽事再度來到台東，台東是棒球的原鄉，也是選手的搖籃，期望延續紅葉精神，持續發光發熱，最後則請現場球迷拿出體力與熱情，一起炸裂台東。

觀眾席早已擠滿熱情球迷，一出現好球，現場歡聲雷動；內野觀眾達8成滿、外野則約4成。在稍早時段，售票口排滿長長人龍，秩序大致良好；球迷興奮表示，真的期待已久，上次看球賽已是十多年前的事；而部分觀眾則望向天空厚厚雲層，高喊希望天公作美，拜託這兩天都別下雨，否則球賽恐泡湯。

中信兄弟隊與樂天桃猿隊24、25日2連戰，兄弟陣中包括張志豪、陳子豪、楊志龍、李聖裕、高宇杰等球員都是台東出身，樂天桃猿投手王躍霖，也是首度回到台東參與職棒賽事。

縣府提醒線上登記獲得回饋票券的鄉親，下午2點起可備妥索票序號及身份證明文件，前往棒球場一壘售票口進行兌換，現場剩餘票券則自比賽當日下午5點起開放現場縣民排隊，並於6點至6點35分開放領取，每人以領取1張為原則，至多2張且不開放選位，民眾仍須備妥身份證明文件（身分證V或設籍台東）兌換。

縣府表示，歡迎鄉親可收看緯來體育台或MOD博斯體育一台欣賞精采賽事，另外，棒球場停車空間有限，敬請民眾停放周邊，並避免影響交通及住戶出入。