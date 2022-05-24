電影《少林足球》情節在真實生活上演？日本新潟縣高校體育大會近期登場，其中帝京長岡高中女子足球隊在首輪比賽中，以52比0的誇張比數擊敗國際情報高校。帝京長岡高中女子足球隊整場比賽多達10位選手演出「帽子戲法」，上下半場各踢進26球，懸殊賽況讓網友們看了直呼：「妳們不要這樣～我想踢球啊！」

新潟縣高等學校綜合體育大會女子足球賽事，21日在長岡Newtown運動公園展開；據日本《Yahoo!Japan》報導，這場比數驚人的賽事時長共60分鐘，帝京長岡女足在上下半場各得到26分，全隊11位選手都有得分，其中有10位選手都演出了攻進3分以上的「帽子戲法」。背號8號的山田野乃進了8球得分最多，山本美羽的7分則全集中在上半場，包括在開賽8分鐘至13分鐘間連進5球。

帝京長岡高中女足獲勝後，隨後也在推特發文：「比賽結束，52-0。謝謝您的加油、支持，感謝大家對下週決賽的支持！」這則貼文吸引了8.9萬網友朝聖。帝京長岡高中將於28日與開志學園進行冠軍決賽。日本網友看了誇張的比數熱議表示：「原來是籃球啊」、「得分頻率也太高」、「原來是橄欖球不是足球啊」，還有人認為對手恐怕會有陰影，甚至直言若是自己遇到這種比賽，可能會因此討厭足球。

這場比賽在台灣PTT論壇也掀起一陣討論熱潮，鄉民們紛紛留言：「比少林足球40比0還猛」、「我想要踢球啊，嚇不倒我的」、「是不是有人會踢烈焰龍捲風之類的」、「全部守在門前可能不會這麼慘」、「閃電十一人的外星學園篇原來是真的」、「進攻方感覺很累...一分鐘要進一球」、「國際情報高校聽起來很厲害，結果被電爆」、「足球沒裁定（指call game提前結束）啊，如果放水不攻更侮辱人吧」、「棒球這種分數都很誇張了何況足球」、「年輕人不講武德」。