疫情變變變、防疫變變變，就連防疫保單也變變變。「DailyView網路溫度計」最新公布的十大防疫保單話題，產險業者拒「重複投保」受到最大關注，經此一「疫」，民眾對於保險公司履行合約及金管會保護人民權益的信心大打折扣。

根據「DailyView網路溫度計」公布的調查結果，產險業者拒「重複投保」是過去2年大家最關注的防疫保單議題；據分析，許多產險公司陸續宣布重複投保防疫保單的保戶不核保後，雖然金管會保險局說明，防疫險並不適用所謂的「複保險條款」，但基於風險控管原則，保險公司可以核保評估，也就是有權拒絕「重複投保」；結果，引發保戶強烈反彈不滿，甚至在Google地圖上修改產險公司、金管會的地標出氣，大力抨擊「夠黑心沒誠信才能賺錢呀」、「願賭服輸啊」、「輸不起」、「吃相難看」、「莊家掀桌囉」。

當保險公司不斷使用暗招阻擋防疫險理賠及投保之際，很多民眾感覺到主管機關金管會似乎沒有站到保護消費者權益這一邊。23日的立院財委會質詢中，有立委推估，若以確診率15％、每件理賠平均金額3.6萬元估算，產險公司防疫保單的曝險高達410億元，金管會主委黃天牧答詢時卻稱，實際曝險恐怕會高於這個數字。

當天就在現場的立委林楚茵直批，這簡直就是替保險公司帶風向，台灣商人就喜歡虧一塊，說虧十塊，到底虧多少？金管會應該請保險公司說清楚，不要再打迷糊仗。

林楚茵指出，面對在途保單，有些產險公司以正在建檔為由故意拖延，先等別家承保後，再以重複投保為由婉拒承保，她要金管會拿出魄力來，要求所有產險公司在6月底前完成核保，至少要回覆保戶是否核准保單，以及拒保理由。

為此，林楚茵已經提案請金管會要求各家保險公司清查手上到底還有多少在途保單，核准不核准都應該明確告知保戶，不要再以「繳費未完成」、「個人資料不齊全」來拖延核保。

對於林楚茵所反映的保戶意見，金管會主委黃天牧偕同保險局長施瓊華在24日的例行記者會上回覆，對於100多萬件在途保單，經過金管會協調，各家產險業者都承諾，在6月30日前消化所有還在審核中的保單，並且會明確告知保戶是否簽約、出單。黃天牧還要求保險局要每周向各產險公司了解核保進度。

針對立委所提防疫保單可能出現410億曝險金額，黃天牧也提出說明，保險該賠就要賠，不存在不賠的問題，而且經過了解，防疫保單發售較多的幾家產險公司大股東多已同意增資，因此，也不存在保險公司倒閉的問題。