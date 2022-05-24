沒做好安全措施的後果？有名18歲「小媽媽」在臉書抱怨婆婆，她表示自己已懷孕37週，與公婆住一起，老公出門賺錢養家，自己平日就與公婆待在家，但是她討厭婆婆不敲門就進房，甚至還會偷瞄她的手機，不僅如此還愛擅自決定，若遭反駁會擺出臭臉，老公只會要她「委屈求全」，讓她直呼「選擇到一個錯誤的婚姻」。

一名18歲人妻在臉書社團「靠北婆婆2.0」投稿，她表示由於之前曾拿掉過1個孩子，這次決定要把孩子留住，結婚生子，目前也已經懷孕37週與公婆同住在家，但是她發現把孩子留住竟是惡夢的開始，她提到目前由老公上班賺錢，自己沒工作待在家，因此，平日會和婆婆、公公待在家，但是婆婆時常不敲門，就開門進房間，甚至還不時會偷瞄她的手機，抱怨自己的隱私都被看光光了。

18歲人妻不滿抱怨婆婆諸項事情，老公不僅不挺她，還勸她「別這樣都自己人」，讓她認為選擇到一個錯誤的婚姻。（翻攝自臉書靠北婆婆2.0）

該人妻也向老公反應，但是卻被回覆「不能有這樣的芥蒂，都是自己人」，讓她覺得自己像是在小題大作一樣，她還提到婆婆喜歡擅自做決定，干涉別人的想法，如果遇到被人反駁，則會擺出一張臭臉迎人，她原本想要和老公抱怨此事，但是想到連手機隱私問題都被打槍，她只好上網抱怨，並認為自己好委屈，選擇的婚姻根本就是個錯誤。

貼文一出，網友紛紛留言表示「18歲也不小了，能決定生與不生」、「沒做好安全措施的後果」、「妳還年輕其實有很多方面無法考慮周全，建議真的要有一技之長」、「很多婆婆都想壓住媳婦」、「才剛開始以後日子還長，加油小媳婦」、「老公都這樣說了，還要生？」、「妳可以回家生產，不然就是大聲頂回去」。