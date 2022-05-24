伴隨電子、半導體供應鍊在地化趨勢，長興（1717）、永光電子、特化利基訂單增溫。永光（1711）聚醯亞胺（PSPI）光阻劑與台廠合作對電動車市場，取得IATF16949車用產品品質認證；第三代半導體SiC拋光液持續與客戶驗證，近半年進度良好，客戶也積極開發SiC基板製程，將同步受惠。

此外，長興優化特化事業產品組合，營收占比升至21.5％；今年光固產品仍維持7～10％成長。電子化學品營收占比28.8％，以乾膜光阻為主，今年蘇州廠有1新產線上線，明、後年亦有新產規劃，維持8～10％增長，營運利基蓄勢發揮。

永光電子化學品涵蓋UV製程正型光阻、負型光阻，顯影液、研磨液、BM、絕緣保護層、高反射層及側邊保護膠，應用包含IC、LCD、LED等；光阻劑打入12吋廠。

永光目前桃園1、2廠稼動率約8成，3廠近9成；中國蘇州廠因疫情封城稼動率約5～6成。SiC拋光液持續與客戶驗證，近半年進度良好，客戶也積極開發SiC基板製程，預計還需一些時間才能顯著挹注營收。

長興特化事業涵蓋單體、寡聚體、特殊塗料、有機矽微球、有機矽助劑、3D Uv材料；去年特化銷量成長11.8％。光固產品具有高效、可重工等特性，將積極擴展ICT、電動車、太陽能等應用領域。

長興受制合成樹脂昆山廠因當地封控影響，4月自結稅前盈餘4.07億元，年減26.35％；前4月稅前盈餘15.44億元，年減4.15％，每股稅前盈餘1.24元。

長興指出，昆山已全面復工，合成樹脂出貨將回升；特用材料持穩；電子材料進入傳統旺季，乾膜光阻出貨量可望逐月攀高，真空壓膜機設備訂單滿載。搭配原物料走勢趨穩，營運蓄勢推升。