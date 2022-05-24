邱凱偉（左起）、柯素雲、陳淑芳、傅小芸、高山峰分享演出《你好，我是誰》趣事。（大愛電視台提供）

大愛電視正熱播由鄧安寧執導的《你好，我是誰》，描述大林慈濟醫院「失智症中心」曹汶龍主任與失智症團隊的真實人生，除了男女主角寇世勳及崔佩儀精湛演出，也請來金馬影后陳淑芳、柯素雲、邱凱偉（Darren）以及高山峰、傅小芸等演員，以6個個案故事串連。陳淑芳飾演失智老人，但她說自己現實生活記性很好、完全不會忘東忘西，背台詞不但不會忘，而且只要不離題還會自己加戲。

面對失智的議題，陳淑芳說，只要常找年輕人講話、保持開朗、生活正常、多休息、不要記恨不要記仇，心理狀態就會很好。

陳淑芳剛拿下金馬獎雙料影后的第二天就去拍《你好，我是誰》，到現在還是演戲加碼不加價，只要有戲演就會去，先前接連兩齣大愛劇場只有一場戲也會接，不漲價不是不缺錢，是因為演戲是興趣，認為該做的就要去做。一旁的高山峰把高齡82歲的陳淑芳媲美「湯姆克魯斯」，不論年紀多大，衝勁熱情依然不減，每次到片場都會很熱情的主動跟每一個人打招呼，積極的精神「跟國際接軌」。

陳淑芳透露目前手上工作因為疫情停拍，沒工作就不出門，每個月固定兩次出遠門，到偏鄉做公益是一定要的「鄉下很多孫子在等我」，不過只要出門就會戴兩層口罩。

柯素雲在戲中演的是三十多歲就失智的人，其中一場戲是要吃草跟土，道具中在土跟草上鋪了一些巧克力餅乾跟蛋糕，不過真的演起戲來，真的連草跟土也都吃進去了，一起演對手戲的胡利也跟著飆戲，徒手伸進柯素雲的嘴裡挖。

現實人生中邱凱偉跟高山峰的親人都有出現失智情況，邱凱偉的父親罹患肺腺癌，病程中一度完全不認得人，他很難想像相處一輩子的爸爸會不認識自己，眼神空洞很陌生，演出《你好，我是誰》又喚起了這段傷心的記憶。去年拿下金鐘獎最佳男配角，金袍加身後，他繼續向前走，「每檔戲都是新體驗，都是歸零的開始」。

高山峰的爺爺跟外婆都是失智症患者，爺爺失智超過10年，他說失智的人反而沒什麼痛苦，依自己本能去過日子，最傷心的反而是照顧者，會不斷自責、懷疑命運。高山峰在劇中就是飾演照顧者的角色，內心戲相當多，鄧安寧導演還揶揄他「你以為很輕鬆哦」，高山峰拍戲第一天的第一場戲就是在診間痛哭流涕，陳淑芳跟柯素雲都不約而同誇他「很棒」。

《你好，我是誰》劇中演員高手雲集，高山峰開玩笑說「寇哥、淑芳姐、柯姐都不是來演戲的，都是來陪我們合照的」，每次社群只要放上跟陳淑芳的合照，按讚數都很高，可見支持者還是很龐大，高山峰說自己是來「蹭流量的」。

高山峰拍了《你好，我是誰》在社群轉發了大愛側拍的文章，沒想到竟然獲得很大的迴響，一些朋友原本只追美劇、韓劇，現在會開始追大愛劇場，也會詢問這齣戲有幾集？因為朋友家人開始出現失智的症狀，也開始陪伴就醫，劇情很貼近人心很有感觸。高山峰對朋友開始追大愛劇場感到很意外，自己也想到最近疫情居高不下，每個人跟生病的關係愈來愈靠近，《你好，我是誰》剛好在疫情期間推出受到的啟發很多，能讓大家重新去看待健康的自己跟病患之間的關係，會更惜福、更珍惜健康的生活，遇到疾病也不要抱持恐懼或排斥的心理，反而要學習共存。