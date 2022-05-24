台北市市定古蹟「閻錫山故居」修復完成並重新開放，種能洞是閻與部屬主要的生活起居空間，仿山西窯洞式建物建造而成，要抵達種能洞需走階梯而下，有防衛安全的設計考量。（黃世麒攝）

台北市市定古蹟「閻錫山故居」修復完成並重新開放，種能洞是閻與部屬主要的生活起居空間，仿山西窯洞式建物建造而成。（黃世麒攝）

台北市市定古蹟「閻錫山故居」修復完成並重新開放，種能洞是閻與部屬主要的生活起居空間，仿山西窯洞式建物建造而成。圖為閻錫山的書房。（黃世麒攝）

台北市市定古蹟「閻錫山故居」經過修復後重新對外開放，保留原有的仿山西窯洞式建物樣貌，推出「陽明山中的閻錫山」常設展覽，以「山西王」閻錫山的生命歷程為策展主軸，介紹這位戎馬半生，心懷人文哲學思想的重要民國歷史人物。（黃世麒攝）

台北市市定古蹟「閻錫山故居」經過修復後重新對外開放，保留原有的仿山西窯洞式建物樣貌，推出「陽明山中的閻錫山」常設展覽，以「山西王」閻錫山的生命歷程為策展主軸，介紹這位戎馬半生，心懷人文哲學思想的重要民國歷史人物。（黃世麒攝）

台北市市定古蹟「閻錫山故居」修復完成並重新開放，種能洞是閻與部屬主要的生活起居空間，仿山西窯洞式建物建造而成。圖為閻錫山所居住的臥房，上方的木作櫃體是山西窯洞的主要擺設，可用來掛蚊帳、放置物品之用。（黃世麒攝）

台北市市定古蹟「閻錫山故居」修復完成並重新開放，種能洞是閻與部屬主要的生活起居空間，仿山西窯洞式建物建造而成。圖為閻錫山所居住的臥房，上方的木作櫃體是山西窯洞常見的擺設，可用來掛蚊帳、放置物品之用。（黃世麒攝）

台北市市定古蹟「閻錫山故居」修復完成並重新開放，種能洞是閻與部屬主要的生活起居空間，仿山西窯洞式建物建造而成。圖為餐廳與客廳。（黃世麒攝）

台北市市定古蹟「閻錫山故居」修復完成並重新開放，種能洞是閻與部屬主要的生活起居空間，仿山西窯洞式建物建造而成。圖為餐廳與客廳。（黃世麒攝）

台北市市定古蹟「閻錫山故居」修復完成並重新開放，在種能洞上方的紅磚屋，可作為防空洞使用，有厚達3尺的磚外牆，不僅兼具衛哨保衛、防空避難的功能，也能儲藏糧食、物資。（黃世麒攝）

台北市市定古蹟「閻錫山故居」修復完成並重新開放，紅磚屋有厚達3尺的磚外牆，窗戶有鋼板阻隔，不僅兼具衛哨保衛、防空避難的功能，也能儲藏糧食、物資。（黃世麒攝）

台北市市定古蹟「閻錫山故居」修復完成並重新開放，在種能洞上方的紅磚屋，可作為防空洞使用，有厚達3尺的磚外牆，不僅兼具衛哨保衛、防空避難的功能，也能儲藏糧食、物資。（黃世麒攝）

台北市市定古蹟「閻錫山故居」修復完成並重新開放，種能洞是閻與部屬主要的生活起居空間，建物正央有個「中」字，代表閻錫山自創的哲學思想「中的哲學」。（黃世麒攝）

台北市市定古蹟「閻錫山故居」經過修復後重新對外開放，保留原有的仿山西窯洞式建物樣貌，推出「陽明山中的閻錫山」常設展覽，以「山西王」閻錫山的生命歷程為策展主軸，介紹這位戎馬半生，心懷人文哲學思想的重要民國歷史人物。

「閻錫山故居」是閻與其部屬在1951年建造完成，共分為種能洞、紅磚屋兩部分，閻的昔日部屬張日明對故居悉心守護58年之久，閻錫山後代家屬將故居捐贈給北市府，於2004年公告為市定古蹟後，文化局投入逾3千萬元維修經費進行建物修復，以保存閻錫山定居後所留下的歷史氛圍，讓古蹟有更完善的文化資產保存及活化。

閻錫山故居修復後並重新開放，將位於種能洞的起居空間規畫為5個展區，以其人生4個主要時期，包括主政山西、中樞遷台、晚年生活及哲人書房等展場配置，讓民眾穿梭在展覽空間時，仿佛經過一段大時代的時空穿越。

閻錫山故居委由中國文化大學營運，未來將會在故居內辦理閻錫山歷史文化脈絡相關的推廣活動、講座導覽及文物展示運用，也規畫串連草山行館、林語堂故居及中山樓等地方文化空間，連結各項資源與活動，讓民眾探訪古蹟內的時代歷史。 【閻錫山故居開放資訊】 地址：台北市士林區永公路245巷34弄273號 時間：周二至周日10時到17時（周一公休）