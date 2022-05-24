嘉義市政府每年與合約動物醫院合作，提供2000劑免費狂犬病疫苗供犬貓施打，今年訂於5月30日起至10月20日推動，去年疑受疫情影響，動物醫院接種量只有1300劑，加上部分接種活動因疫情縮小規模或取消，施打狀況不如往年，對比之下，嘉義縣卻說不受影響，甚至年年喊打不夠，得不斷跟中央追加，才能應付民眾需求。

嘉義市建設處為杜絕狂犬病疫情發生，自5月30日起至10月20日止提供2000劑免費狂犬病疫苗供犬貓施打，鼓勵市民帶寵物登記證及犬貓至配合的動物醫院施打疫苗，農林畜牧科科長陳怡如說，與動物醫院配合打疫苗的2000劑，2020年打掉1750劑，去年疑因疫情，僅施打1300劑。

陳怡如說，嘉市每年搭配相關活動，狂犬病疫苗施打量約8000劑上下，去年有三級警戒，很多活動簡化，也影響到施打率，今年希望不受疫情影響，能恢復以往的水平。

嘉義縣除跟動物醫院合作，嘉義縣家畜疾病防治所也跟各鄉鎮市公所或團體配合辦活動，「常常打不夠」，家畜所長林珮如說，嘉縣1年狂犬病疫苗接種動輒1、2萬劑，常因數量不足需跟中央再爭取，即使去年也不覺有接種量降低跡象。