香港小姐、國際華裔小姐出身的女星李嘉欣，因為中葡混血的混血美貌，加 上出眾氣質，讓她出道後就備受關注，是圈內公認的大美人，有最美港姐稱號，下個月就要52歲的她，近日公開P圖前後的對比照，無懼真面目現形，獲得大批網友讚賞。

李嘉欣近日曬出兩張照片，要大家評價有修圖還是沒修圖好，只見P圖過後的她皮膚光滑無瑕疵，氣色紅潤狀態佳，而未修圖的她則法令紋較為明顯，眼角還可看到一些魚尾紋，但除此之外，肌膚狀態仍是維持相當好。

李嘉欣大方秀出P圖前後對比。(圖／取自李嘉欣微博)

而網友看了之後，都紛紛留言表示沒有太大差別，「美女不需要修圖」、「修不修都好美，生圖好更原生自然」、「完全沒差別」、「還是和二十年前一樣的美」、「敢放生圖的都是真美女」。

李嘉欣2008年嫁給香港船王的孫子許晉亨，婚後育有一子，而她也淡出演藝圈，專心相夫教子，年初時她突曬出在加護病房的照片，原來她突然因先天性心臟結構問題緊急入院搶救，還因血壓急降4器官受重創，嚴重到差點變成植物人，所幸經過48小時搶救後撿回一命。