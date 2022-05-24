意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）公布第25年永續發展報告，詳細介紹公司在2021年永續發展表現與成果。透過與客戶及合作夥伴合作，意法半導體持續開發創新技術，為克服世界環境和社會挑戰做出重要貢獻。

意法半導體總裁暨執行長Jean-Marc Chery表示，「這是我們公布的第25年報告，是ST率先展開永續發展行動的重要里程碑。2021年，所有主要的永續發展指標捷報頻傳，包含2027年達成碳中和目標的進展起步順利。我們會堅持不懈並加速推動，以永續發展的方式，為永續世界創造科技，並為我們的員工和所有利益相關人創造長期價值。」

2021年，意法半導體透過協作，積極推動永續發展承諾與行動計劃，為員工和社區創造一個更健康、更安全和更包容的環境以獲得營運成長。年報指出，2021年在多方面堅持不懈的努力下，意法半導體再度榮獲社會認可，被列入道瓊永續性指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）之「世界指數（DJSI-World）」（DJSI World）和歐洲指數，並榮登數個主要的環境、社會和企業治理（ESG）排行榜，亦獲得了國際證書。